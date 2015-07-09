На пожаре в бесхозном доме погибла пенсионерка

Сообщение об очередном пожаре поступило в МЧС по Тверской области в 05:29 3 января. В деревне Коломно Вышневолоцкого района загорелся бесхозный дом, снятый с баланса.

На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №9, №61 и отдельного поста пожарно-спасательной части №61. Уже в 05:47 объявлена локализация пожара, а в 08:20 объявлена полная ликвидация пожара.

В пожаре погибла 69-летняя женщина. В качестве причины возгорания МЧС называет нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

По информации МЧС по Тверской области