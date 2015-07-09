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На пожаре в бесхозном доме погибла пенсионерка

03 Января 2017 14:42
Автор: TIA

Сообщение об очередном пожаре поступило в МЧС по Тверской области в 05:29 3 января. В деревне Коломно Вышневолоцкого района загорелся бесхозный дом, снятый с баланса.

На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей №9, №61 и отдельного поста пожарно-спасательной части №61. Уже в 05:47 объявлена локализация пожара, а в 08:20 объявлена полная ликвидация пожара.

В пожаре погибла 69-летняя женщина. В качестве причины возгорания МЧС называет нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

По информации МЧС по Тверской области

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Метки: пожар пожар в бесхозном доме погибла на пожаре мчс по тверской области
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Комментарии (2)

  • Serge 
    Удивляет как пенсионерка оказалась в 5 утра в "бесхозном доме, снятом с баланса" и еще при этом "нарушила правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи"? ТИА, это верно?  А где дом пенсионерки? Почему она в 5 утра топила печь в брошенном доме? Или она там жила? Значит Ваш автор пишет не верную информацию и вводит читателей в заблуждение?
    03.01.2017 15:03
    0 | 3

    • pessimist 
      И еще - с чьего баланса был снят дом? Похоже, что ТИА просто копирует-вставляет тесты со сводок УМВД и УМЧС. Отсюда и специфический подбор новостей на ленте. Смена формата новостей ожидается с окончанием каникул. Например, пресс-служба УФСИН порадует нас описание празднования НГ и Рождества в подведомственных заведениях.
      03.01.2017 15:44
      0 | 1
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