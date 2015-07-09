Что посетить в Твери? Афиша на 4 января

«Чудо новогоднее» - новогоднее театрализованное представление для школьников 4 января 11.00, 14.00 Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, дом 63)

«Новогодний парад» - просмотр мультфильмов и художественных фильмов 4 января 11.00 Мультимедийный библиотечный центр (филиал № 19) (улица С. Перовской, дом 12)

«Зима в Простоквашино» - видеопоказ 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27) (бульвар Гусева, дом 8)

«Новогодний круиз» - игровая программа 4 января 12.00 «ДК посёлка Элеватор» (улица Центральная, дом 12)

«Радужные фенечки» - плетение из трубочек 4 января 12.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5)

«Рио» - показ мультфильма 4 января 12.00 Библиотека им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) (улица Фурманова, дом 1А)

«Новогодние сюрпризы и подарки» - шуточная лотерея 4 января 12.00 Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12)

«Путешествие в сказочный мир» - просмотр мультфильмов 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения «Затверецкая» (филиал № 4) (улица 1-я Силикатная, дом 7)

«Щелкунчик» - видеозал 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения на Соминке (филиал № 8) (улица Кольцевая, дом 76)

«К нам пришел Новый год!» - час затей в Клубе любителей настольных игр 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения поселка Элеватор (филиал № 13) (1-ый переулок, дом 1)

«Давай порисуем» - мастер-класс по рисованию 4 января 12.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4)

«Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики 4 января 13.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5)

«Новый год идет по свету» праздничная презентация с мультпоказом 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30) (улица Артюхиной, дом 15, корпус Д)

«Новогодний карнавал» праздничная презентация с показом новогодних мультфильмов 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения поселка Литвинки (филиал № 36)

«Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4)

«Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной 4 января 13.00 Детская библиотека им. Афанасия Никитина (филиал № 18) (набережная А. Никитина, дом 54)

«Новый год шагает по планете» презентация о новогодних традициях народов мира 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16) (поселок Химинститута, дом 26)

«Новогодние приключения Маши и Вити» показ фильма-сказки 4 января 13.00 Библиотека им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5) (проспект Чайковского, дом 84)

«Чудо новогодней игрушки» мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек 4 января 13.00 Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого (филиал № 21) (Пролетарская набережная, дом 5)

«Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» просмотр художественного фильма 4 января 14.00 Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена (Тверской проспект, дом 5)

«В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов 4 января 14.00 Библиотека им. С.М. Кирова (филиал № 3) (улица Бобкова, дом 12)

«Как встречают Новый год в разных странах» презентация о новогодних традициях разных народов мира 4 января 14.00 Библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (филиал № 2) (проспект Победы, дом 32/3)

«Новый год - праздник весёлый и таинственный» праздничная программа библиотеки семейного чтения на Горбатке (филиал № 12) 4 января 14.00 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (Петербургское шоссе, дом 48)

«Думаем, учимся, играем» игротека 4 января 15.00 Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной (филиал № 25) (Мигаловская набережная, дом 4)

Рождественский концерт благотворительного фонда «Возрождение» 4 января 16.00 МБУ ДК «Химволокно» (площадь Гагарина, дом 1)