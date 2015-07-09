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Что посетить в Твери? Афиша на 4 января

03 Января 2017 14:28
Автор: TIA

Администрация Твери подготовила афишу мероприятий, которые пройдут в городе 4 января:

 

«Чудо новогоднее» - новогоднее театрализованное представление для школьников

4 января

11.00, 14.00

Досуговый центр «Мир»

(улица Можайского, дом 63)

 

«Новогодний парад» - просмотр мультфильмов и художественных фильмов

4 января

11.00

 

 

 

Мультимедийный библиотечный центр (филиал № 19) (улица С. Перовской, дом 12)

«Зима в Простоквашино» -

видеопоказ

 

 

 

 

4 января

12.00

 

 

 

 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27)

(бульвар Гусева, дом 8)

 

«Новогодний круиз» - игровая программа

4 января

12.00

 «ДК посёлка Элеватор»

(улица Центральная, дом 12)

 

«Радужные фенечки» - плетение из трубочек

 

 

 

 

4 января

12.00

 

 

 

 

Центральная городская библиотека

имени А.И. Герцена

(Тверской проспект, дом 5)

 

«Рио» - показ мультфильма

 

 

 

4 января

12.00

 

 

 

Библиотека им.

П.А. Кропоткина (филиал № 1)

(улица Фурманова, дом 1А)

«Новогодние сюрпризы и подарки» - шуточная лотерея

 

 

4 января

12.00

 

 

Библиотека

им. С.М. Кирова (филиал № 3)

(улица Бобкова, дом 12)

«Путешествие в сказочный мир» - просмотр мультфильмов

 

 

4 января

12.00

 

 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» (филиал № 4)

(улица 1-я Силикатная, дом 7)

«Щелкунчик» - видеозал

 

4 января

12.00

 

 

Библиотека семейного чтения на Соминке (филиал № 8)

(улица Кольцевая, дом 76)

«К нам пришел Новый год!» -

час затей в Клубе любителей настольных игр

 

4 января

12.00

 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор (филиал № 13)

(1-ый переулок, дом 1)

«Давай порисуем» - мастер-класс по рисованию

 

 

 

 

 

4 января

12.00

 

 

 

 

 

Библиотека

семейного чтения

на Мигаловской набережной

(филиал № 25)

(Мигаловская набережная, дом 4)

«Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики

4 января

13.00

 

 

 

Центральная городская библиотека

имени А.И. Герцена

(Тверской проспект,

дом 5)

«Новый год идет по свету» праздничная презентация

с мультпоказом

 

 

4 января

13.00

 

 

 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность

(филиал № 30)

(улица Артюхиной, дом 15, корпус Д)

«Новогодний карнавал» праздничная презентация с показом новогодних мультфильмов

 

4 января

13.00

 

 

 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки

(филиал № 36)

 

«Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги

 

 

 

 

 

4 января

13.00

 

 

 

 

 

 

Библиотека

семейного чтения

на Мигаловской набережной

(филиал № 25)

(Мигаловская набережная, дом 4)

 

«Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной

 

 

4 января

13.00

 

 

 

 

 

Детская библиотека

им. Афанасия Никитина

(филиал № 18)

(набережная А. Никитина, дом 54)

 

 

«Новый год шагает

по планете» презентация о новогодних традициях народов мира

 

 

4 января

13.00

 

 

 

 

Библиотека семейного чтения поселка  Химинститута

(филиал № 16)

(поселок Химинститута, дом 26)

«Новогодние приключения Маши и Вити»

показ фильма-сказки

 

 

4 января

13.00

 

 

 

Библиотека

им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5)

(проспект Чайковского, дом 84)

«Чудо новогодней игрушки» мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

 

 

 

4 января

13.00

 

 

 

 

Библиотека

семейного чтения

им. Б.Н. Полевого (филиал № 21)

(Пролетарская набережная, дом 5)

«Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» просмотр художественного фильма

 

4 января

14.00

 

 

 

Центральная городская библиотека

имени А.И. Герцена

(Тверской проспект, дом 5)

«В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов

 

4 января

14.00

 

 

Библиотека

им. С.М. Кирова (филиал № 3)

(улица Бобкова, дом 12)

«Как встречают Новый год в разных странах»  презентация о новогодних традициях разных народов мира

 

4 января

14.00

 

 

 

Библиотека  имени

М.Е. Салтыкова-Щедрина                                  (филиал № 2)

(проспект Победы, дом 32/3)

«Новый год - праздник весёлый и таинственный» праздничная программа библиотеки семейного чтения

на Горбатке (филиал № 12)

 

4 января

14.00

 

 

 

 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

(Петербургское шоссе, дом 48)

«Думаем, учимся, играем» игротека

 

 

 

 

 

4 января

15.00

 

 

 

 

 

Библиотека

семейного чтения

на Мигаловской набережной

(филиал № 25)

(Мигаловская набережная, дом 4)

Рождественский концерт благотворительного фонда «Возрождение»

4 января

16.00

МБУ ДК «Химволокно»

(площадь Гагарина, дом 1)

 

Мультсеанс для детей

4 января

17.00

площадь у МБУ

«ДК пос. Сахарово»

(улица Маршала Василевского, дом 3)

 

С афишей на все праздничные дни в Тверской области можно познакомиться по ссылке. 

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Метки: афиша на 4 января праздники в твери
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