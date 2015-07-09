Что посетить в Твери? Афиша на 4 января

Администрация Твери подготовила афишу мероприятий, которые пройдут в городе 4 января:
|
«Чудо новогоднее» - новогоднее театрализованное представление для школьников
|
4 января
11.00, 14.00
|
Досуговый центр «Мир»
(улица Можайского, дом 63)
|
«Новогодний парад» - просмотр мультфильмов и художественных фильмов
|
4 января
11.00
|
Мультимедийный библиотечный центр (филиал № 19) (улица С. Перовской, дом 12)
|
«Зима в Простоквашино» -
видеопоказ
|
4 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (филиал № 27)
(бульвар Гусева, дом 8)
|
«Новогодний круиз» - игровая программа
|
4 января
12.00
|
«ДК посёлка Элеватор»
(улица Центральная, дом 12)
|
«Радужные фенечки» - плетение из трубочек
|
4 января
12.00
|
Центральная городская библиотека
имени А.И. Герцена
(Тверской проспект, дом 5)
|
«Рио» - показ мультфильма
|
4 января
12.00
|
Библиотека им.
П.А. Кропоткина (филиал № 1)
(улица Фурманова, дом 1А)
|
«Новогодние сюрпризы и подарки» - шуточная лотерея
|
4 января
12.00
|
Библиотека
им. С.М. Кирова (филиал № 3)
(улица Бобкова, дом 12)
|
«Путешествие в сказочный мир» - просмотр мультфильмов
|
4 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения «Затверецкая» (филиал № 4)
(улица 1-я Силикатная, дом 7)
|
«Щелкунчик» - видеозал
|
4 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения на Соминке (филиал № 8)
(улица Кольцевая, дом 76)
|
«К нам пришел Новый год!» -
час затей в Клубе любителей настольных игр
|
4 января
12.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Элеватор (филиал № 13)
(1-ый переулок, дом 1)
|
«Давай порисуем» - мастер-класс по рисованию
|
4 января
12.00
|
Библиотека
семейного чтения
на Мигаловской набережной
(филиал № 25)
(Мигаловская набережная, дом 4)
|
«Сказок новогодний хоровод» просмотр детских фильмов и мультфильмов новогодней тематики
|
4 января
13.00
|
Центральная городская библиотека
имени А.И. Герцена
(Тверской проспект,
дом 5)
|
«Новый год идет по свету» праздничная презентация
с мультпоказом
|
4 января
13.00
|
Библиотека семейного чтения микрорайона Юность
(филиал № 30)
(улица Артюхиной, дом 15, корпус Д)
|
«Новогодний карнавал» праздничная презентация с показом новогодних мультфильмов
|
4 января
13.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Литвинки
(филиал № 36)
|
«Посмотри и сделай сам» мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги
|
4 января
13.00
|
Библиотека
семейного чтения
на Мигаловской набережной
(филиал № 25)
(Мигаловская набережная, дом 4)
|
«Новогоднее путешествие по сказочному царству» просмотр мультфильмов с викториной
|
4 января
13.00
|
Детская библиотека
им. Афанасия Никитина
(филиал № 18)
(набережная А. Никитина, дом 54)
|
«Новый год шагает
по планете» презентация о новогодних традициях народов мира
|
4 января
13.00
|
Библиотека семейного чтения поселка Химинститута
(филиал № 16)
(поселок Химинститута, дом 26)
|
«Новогодние приключения Маши и Вити»
показ фильма-сказки
|
4 января
13.00
|
Библиотека
им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5)
(проспект Чайковского, дом 84)
|
«Чудо новогодней игрушки» мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
|
4 января
13.00
|
Библиотека
семейного чтения
им. Б.Н. Полевого (филиал № 21)
(Пролетарская набережная, дом 5)
|
«Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» просмотр художественного фильма
|
4 января
14.00
|
Центральная городская библиотека
имени А.И. Герцена
(Тверской проспект, дом 5)
|
«В гостях у мультяшек» просмотр видеофильмов
|
4 января
14.00
|
Библиотека
им. С.М. Кирова (филиал № 3)
(улица Бобкова, дом 12)
|
«Как встречают Новый год в разных странах» презентация о новогодних традициях разных народов мира
|
4 января
14.00
|
Библиотека имени
М.Е. Салтыкова-Щедрина (филиал № 2)
(проспект Победы, дом 32/3)
|
«Новый год - праздник весёлый и таинственный» праздничная программа библиотеки семейного чтения
на Горбатке (филиал № 12)
|
4 января
14.00
|
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
(Петербургское шоссе, дом 48)
|
«Думаем, учимся, играем» игротека
|
4 января
15.00
|
Библиотека
семейного чтения
на Мигаловской набережной
(филиал № 25)
(Мигаловская набережная, дом 4)
|
Рождественский концерт благотворительного фонда «Возрождение»
|
4 января
16.00
|
МБУ ДК «Химволокно»
(площадь Гагарина, дом 1)
|
Мультсеанс для детей
|
4 января
17.00
|
площадь у МБУ
«ДК пос. Сахарово»
(улица Маршала Василевского, дом 3)
С афишей на все праздничные дни в Тверской области можно познакомиться по ссылке.
|2016-12-30 15:36
|2016-12-28 12:20
|2016-12-29 16:50
|2016-12-31 15:38
|2017-01-01 17:16
|2017-01-02 18:42
|2016-12-30 10:48
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.