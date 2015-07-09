На Привокзальной площади судебные приставы снесли незаконный павильон

В Твери продолжаются работы по наведению порядка у железнодорожного вокзала. Привокзальную площадь Твери продолжают освобождать от незаконно установленных объектов в связи с соблюдением правил антитеррористической безопасности.

Так, 3 января при содействии администрации Твери судебные приставы исполнили решение суда по иску Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области о сносе незаконно установленного торгового павильона. Владельцу предоставили срок для добровольного демонтажа, однако срок истёк и павильон пришлось сносить принудительно.

Все расходы на демонтаж и уборку территории от мусора будут взысканы с недобросовестного предпринимателя. Другие торговые павильоны, расположенные на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, также будут демонтированы в установленном порядке.

Привокзальную площадь планируется благоустроить и улучшить инфраструктуру.

Сообщает управление информации администрации города Твери