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На Привокзальной площади судебные приставы снесли незаконный павильон

На Привокзальной площади судебные приставы снесли незаконный павильон - ТИА
03 Января 2017 14:21
Автор: TIA

В Твери продолжаются работы по наведению порядка у железнодорожного вокзала. Привокзальную площадь Твери продолжают освобождать от незаконно установленных объектов в связи с соблюдением правил антитеррористической безопасности.

Так, 3 января при содействии администрации Твери судебные приставы исполнили решение суда по иску Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области о сносе незаконно установленного торгового павильона. Владельцу предоставили срок для добровольного демонтажа, однако срок истёк и павильон пришлось сносить принудительно.

Все расходы на демонтаж и уборку территории от мусора будут взысканы с недобросовестного предпринимателя. Другие торговые павильоны, расположенные на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, также будут демонтированы в установленном порядке.

Привокзальную площадь планируется благоустроить и улучшить инфраструктуру.

Сообщает управление информации администрации города Твери

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Метки: снели ларек привокзальная площадь администрация твери
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Комментарии (3)

  • HEKTOE 
    Фу,ты. Думал что про церковь заголовок.
    03.01.2017 17:32
    0 | 2

  • Krestvozdvidgenskii 
    1. Три недели назад с привокзальной площади в Правительство области ходила делегация из пожилых людей.  Потом они рассказывали каким-то людям с видеокамерами и диктофонами, что они "были у Рудени, но не у него самого, а у человека, который заведует этим хозяйством, и он им сказал, что теперь нигде ларьки и рынки сносить не будут". Там где сидит Правительство области нет никого, кроме Стамплевского, кто может заведовать этим хозяйством. Похоже, это он им наврал про ларьки и рынки (кто не знает, Стамплевский - это омбудсмен, который, по идее, должен стоять на страже интересов владельцев ларьков, но, вероятно, именно он и обманул стариков, так как там больше некому). Думаю, что выяснить подробности той пресс-конференции и найти аудио и видеозаписи, уличающие чиновника во вранье, будет легко. 
.
2. На привокзальной площади остались ларьки, которые Огоньков и Стамплевский боятся сносить. В этих ларьках есть доля уволенной из администрации Строковой. Вот так-то, чихала Венера Аблаевна на городскую администрацию с высокой колокольни. 
На фотках те самые Венерины ларьки (чайхана, рюмочная 24, Сахара).
. 
3.  На днях в Тверь приезжала делегация молодых московских хунвейбинов из ЛДПР и почему-то наехали на рынок, расположенный на бульваре Ногина, который крышует Стамплевский и профсоюз "Солидарность". Посаны все там поснимали на видео и сделали экспресс-анализы продовольственных товаров. Прикол в том, что недавно Жирик выступил в госдуме с речью в защиту ларьков и малого бизнеса вообще, и тем самым поверг в ужас чиновников, которые традиционно кормились с рынков. Что-то, видимо, назревает. Наверное будет еще одна волна, которая смоет еще нескольких чиновников.
    Прикрепленные изображения:
    03.01.2017 17:47
    0 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    Вот тут по-четче
    Прикрепленные изображения:
    03.01.2017 18:11
    0 | 0
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