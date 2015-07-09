В связи с резким похолоданием Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть аккуратными на дорогах

В Тверскую облать вернулись морозы. 3 января температура воздуха понизилась местами до -15°C. 4 января ночью ожидается холод до -15…-20°C, местами до -25°C, днем -9…-14°C. 5 января в течение суток температура составит -13…-18°C. В связи с этим Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Уважаемые пешеходы, помните, что автомобиль нельзя остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда. Не выходите на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить.

Сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области