Причину пожара и гибели человека в бараке в Конакове выясняет следственный комитет

Об этом сообщила старший помощник СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Пожар произошёл ранним утром 3 января в двухэтажном деревянном бараке в городе Конаково. В доме было обнаружено тело человека. Как сообщает СУ СК, пол определить в ходе визуального осмотра невозможно из-за термических повреждений.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сот рудники УМВД и МЧС. Следственным отделом по городу Конаково СУ СК Р Ф по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.