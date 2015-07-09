В Твери ДПС задержал лишённого прав пьяного водителя-рецидивиста

Рано утром на улице Паши Савельевой инспекторы ДПС остановили «Форд-фокус», водитель которой нарушил ПДД. Полицейские заметили, что от 35-летнего автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина действительно сел за руль пьяным.

Горе-автомобилист уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, оштрафован и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По информации пресс-службы УВД России по Тверской области