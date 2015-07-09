В Твери задержали 52-летнего мужчину, который избил жену

Информацию о том, что 52-летний местный житель избил свою жену получил участковый Московского района. Находясь в доме в поселке Химинститут, во время конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, пьяный мужчина умышленно нанес побои своей 54-летней супруге.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои».

Сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области