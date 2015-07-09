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В Твери задержали 52-летнего мужчину, который избил жену

03 Января 2017 10:10
Автор: TIA

Информацию о том, что 52-летний местный житель избил свою жену получил участковый Московского района. Находясь в доме в поселке Химинститут, во время конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, пьяный мужчина умышленно нанес побои своей 54-летней супруге. 

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации  «Побои». 

Сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: умвд по тверской области муж избил жену нанесение побоев
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