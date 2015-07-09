В Ржевском районе иномарка вылетела в кювет

2 января около 15:50 в Тверской области машина вылетела в кювет и опрокинулась. Как рассказала ТИА свидетель происшествия, "Хёндэ Старекс" вынесло с дороги через встречную полосу на дороге Старица - Ржев, в 17 км от Ржева.
В машине находились молодые мужчина-водитель и женщина-пассажир. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Виктория Некрасова в группе "Подслушано у водителей. Тверь"
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Комментарии (5)
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parovaeru
02.01.2017 19:43
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