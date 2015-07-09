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В Ржевском районе иномарка вылетела в кювет

В Ржевском районе иномарка вылетела в кювет - ТИА
Фото: Виктория Некрасова в группе "Подслушано у водителей. Тверь"
02 Января 2017 17:17
Автор: TIA

2 января около 15:50 в Тверской области машина вылетела в кювет и опрокинулась. Как рассказала ТИА свидетель происшествия, "Хёндэ Старекс" вынесло с дороги через встречную полосу на дороге Старица - Ржев, в 17 км от Ржева.

В машине находились молодые мужчина-водитель и женщина-пассажир. К счастью, никто не пострадал. 

Фото: Виктория Некрасова в группе "Подслушано у водителей. Тверь"

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Метки: машина вылетела в кювет дтп в тверской области
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Комментарии (5)

  • pessimist 
    Сегодня на ленте опять сплошной негатив (исключением модно считать только обещание морозов, хотя - кто знает). Похоже, что праздник нашего региона коснулся совсем-совсем мимоходом.
    02.01.2017 17:44
    0 | 4

    • Zorkiy 
      Тут вот нашёл "позитивчик"   http://tvernews.ru/blog/21331/217732/
      02.01.2017 18:07
      0 | 0

      • horton 
        Zorkiy, не пугайте... Завтра, что ли, в школу? ))
        02.01.2017 19:04
        0 | 3

        • Uylo_Yobannen 
          Вот тоже подумал, что всё, связанное со школой, априори не может быть позитивным.
          02.01.2017 20:32
          0 | 2

  • parovaeru 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/otraka
    02.01.2017 19:43
    0 | 0
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