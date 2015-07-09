Жители Ржева остались без холодной воды

2 января жители улицы Профсоюзной во Ржеве остались без холодной воды. По сообщению ЕДДС Ржевского района, там прорвало трубу водопровода диаметром 250 мм. В настоящее время идут работы по восстановлению водоснабжения, сообщает ГУ МЧС.

Администрация города обещает в случае необходимости организовать доставку воды. Сроки окончания ремонта не уточняются.