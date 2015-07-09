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"Новогодняя" авария в Твери попала в объектив регистратора

"Новогодняя" авария в Твери попала в объектив регистратора - ТИА
02 Января 2017 13:20
Автор: TIA

Последствия аварии в новогоднюю ночь попали в объектив видеорегистратора. Запись в сеть выложил Данил Гаврилов. Напомним, 1 января около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта столкнулись две иномарки.

В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу  автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна из них врезалась в столб. 

Фото: Подслушано у водителей. Тверь

В аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, четвёртая женщина, по предварительной информации, получила перелом основания черепа. Водители обеих машин были трезвы.

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Метки: дтп в новогоднюю ночь дтп в твери дтп с пострадавшими в твери видео с места аварии
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Комментарии (1)

  • Zorkiy 
    Парадоксально, но при интенсивном движении на данном перекрёстке ничего бы не случилось...
    02.01.2017 15:19
    0 | 1
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