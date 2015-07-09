"Новогодняя" авария в Твери попала в объектив регистратора

Данный ресурс содержит информацию о неоплаченных штрафах в области безопасности дорожного движения за последние 5 лет, сумма которых превышает 2000 руб. Обращаем внимание, что данный справочный массив имеет привязку только к государственному регистрационному номеру, поэтому если Вы недавно приобрели подержанный автомобиль, без замены государственных регистрационных знаков, то возможно, что они будут числиться в этой базе.
Если, воспользовавшись ресурсом, вы обнаружили, что у Вас имеются неоплаченные штрафы, то Вы можете обратиться в группу по исполнению административного законодательства любого отдела, отделения, либо строевого подразделения ГИБДД и получить выписку штрафов, которые необходимо оплатить.
Также подробную информацию о наличии неоплаченных штрафов Вы можете получить на сайте ГУОБДД МВД РФ www.gibdd.ru либо на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru
Последствия аварии в новогоднюю ночь попали в объектив видеорегистратора. Запись в сеть выложил Данил Гаврилов. Напомним, 1 января около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта столкнулись две иномарки.
В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна из них врезалась в столб.
В аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, четвёртая женщина, по предварительной информации, получила перелом основания черепа. Водители обеих машин были трезвы.
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Комментарии (1)
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Zorkiy
02.01.2017 15:19
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