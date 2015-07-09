"Новогодняя" авария в Твери попала в объектив регистратора

Последствия аварии в новогоднюю ночь попали в объектив видеорегистратора. Запись в сеть выложил Данил Гаврилов. Напомним, 1 января около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта столкнулись две иномарки.

В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна из них врезалась в столб.

В аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, четвёртая женщина, по предварительной информации, получила перелом основания черепа. Водители обеих машин были трезвы.