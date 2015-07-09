4 января в Тверской области похолодает до -25°C

3-5 января в Тверской области резко похолодает, сообщает ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

3 января в течение суток температура воздуха понизится до -5…-10°C, местами до -15°C. 4 января ночью ожидается холод до -15…-20°C, местами до -25°C, днем -9…-14°C. 5 января в течение суток температура составит -13…-18°C.

МЧС предупреждает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.