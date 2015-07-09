В Тверской области во время застолья 26-летний мужчина напал с ножом на старшего товарища

В Тверской области полицейские поймали смутьяна с ножом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. В одной из квартир в посёлке Фирово во время застолья, сопровождавшегося обильным возлиянием, 42-летний мужчина получил удар кухонным ножом в живот от своего 26-летнего гостя, который тут же скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с резаной раной брюшной полости, а сотрудники немедленно сообщили о случившемся в МО МВД России «Вышневолоцкий». Полицейские выехали на место происшествия, опросили очевидцев, изъяли вещественные доказательства и восстановили ход событий.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого - нигде не работающего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.