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В Тверской области во время застолья 26-летний мужчина напал с ножом на старшего товарища

02 Января 2017 10:34
Автор: TIA

В Тверской области полицейские поймали смутьяна с ножом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. В одной из квартир в посёлке Фирово во время застолья, сопровождавшегося обильным возлиянием, 42-летний мужчина получил удар кухонным ножом в живот от своего 26-летнего гостя, который тут же скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с резаной раной брюшной полости, а сотрудники немедленно сообщили о случившемся в МО МВД России «Вышневолоцкий». Полицейские выехали на место происшествия, опросили очевидцев, изъяли вещественные доказательства и восстановили ход событий.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого - нигде не работающего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Метки: причинение тяжкого вреда здоровью нападение с ножом умвд по тверской области
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Комментарии (1)

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    Читая новые новости 2017 Тверской обл., создается впечатление, что это не область, а лепрозорий, где нет и быть не может иных новостей кроме поножовщины, пожаров, ДТП с жертвами и пр.

Ждем очередных статистических данных от.. ну сами-знаете-кого-в-области, что жисть в области стала еще лучшее!
    02.01.2017 11:05
    1 | 4
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