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МЧС просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте

02 Января 2017 09:32
Автор: TIA

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 2 января 2016 года в районах Тверской области сохранится отложение мокрого снега. 

ГУ МЧС предупреждает: будьте осторожны на улице, закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, чтобы избежать несчастья, если у вас есть личный транспорт - воздержитесь от поездок нём или будьте аккуратны за рулём, а если вы пешеход - будьте особенно осторожны и внимательны, переходя через автотрассы. Берегите себя и своих близких!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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Метки: налипание мокрого снега предупреждение мчс
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