МЧС просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 2 января 2016 года в районах Тверской области сохранится отложение мокрого снега.

ГУ МЧС предупреждает: будьте осторожны на улице, закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, чтобы избежать несчастья, если у вас есть личный транспорт - воздержитесь от поездок нём или будьте аккуратны за рулём, а если вы пешеход - будьте особенно осторожны и внимательны, переходя через автотрассы. Берегите себя и своих близких!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.