Водитель погиб в первый день года, съехав в кювет

В 18:50 МЧС поступило сообщение о ДТП в районе Боркино Бежецкого района. Было установлено, что с дороги в кювет съехал автомобиль «Опель Астра". В результате ДТП погиб водитель автомобиля. МЧС пришлось провести работы по деблокированию