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Водитель погиб в первый день года, съехав в кювет

Водитель погиб в первый день года, съехав в кювет - ТИА
01 Января 2017 21:55
Автор: TIA

В 18:50 МЧС поступило сообщение о ДТП в районе  Боркино Бежецкого района. Было установлено, что с дороги в кювет съехал автомобиль «Опель Астра". В результате ДТП погиб водитель автомобиля. МЧС пришлось провести работы по деблокированию

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Метки: смерть дтп тверь
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Комментарии (3)

  • horton 
    Соболезнования родным...
"МЧС пришло.." - ???
    01.01.2017 22:11
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Солярка кончилась.
      Прикрепленные видео:
      Примерно так оно бывает
      01.01.2017 22:18
      0 | 1

    • KakTak69 
      сь
      01.01.2017 22:19
      0 | 1
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