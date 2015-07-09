Водитель погиб в первый день года, съехав в кювет

В 18:50 МЧС поступило сообщение о ДТП в районе Боркино Бежецкого района. Было установлено, что с дороги в кювет съехал автомобиль «Опель Астра". В результате ДТП погиб водитель автомобиля. МЧС пришлось провести работы по деблокированию
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Комментарии (3)
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horton
01.01.2017 22:11
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Uylo_Yobannen
Прикрепленные видео:
Примерно так оно бывает
01.01.2017 22:18
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KakTak69
01.01.2017 22:19
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