В Тверской области на пожаре погиб еще один человек

1 января 2017 года в деревянном доме в деревне Чертолино Ржевского района Тверской области произошел пожар. Дом практически полностью уничтожен, погиб мужчина, останки тела которого обнаружены при тушении пожара. По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.



Погиб местный житель. Причина пожара устанавливается, согласно объяснениям очевидцев очаг возгорания располагался внутри дома, а погибший проживал один. Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего.