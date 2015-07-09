Тверские полицейские по картинке с видеокамер в режиме онлайн задержали двух мужчин

Оперативные дежурные МО МВД России Удомельский просматривали видео с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город» и в одном из подъездов жилого дома заметили двух молодых людей, которые собирались принимать наркотики. Дежурный отправил по адресу наряд патрульно-постовой службы, который задержал двух местных жителей 1986 года рождения.

При личном досмотре у молодых людей обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Задержанные были доставлены в отдел полиции.

Согласно проведенной ЭКЦ УМВД России по Тверской области экспертизе установлено, что изъятое вещество является амфетамином массой 5 грамм.

Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тверской области