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Тверские полицейские по картинке с видеокамер в режиме онлайн задержали двух мужчин

01 Января 2017 12:08
Автор: TIA

Оперативные дежурные МО МВД России Удомельский просматривали видео с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город» и в одном из подъездов жилого дома заметили двух молодых людей, которые собирались принимать наркотики.  Дежурный отправил по адресу наряд патрульно-постовой службы, который задержал двух местных жителей 1986 года рождения.

При личном досмотре у молодых людей обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Задержанные были доставлены в отдел полиции.

Согласно проведенной ЭКЦ УМВД России по Тверской области экспертизе установлено, что изъятое вещество является амфетамином массой 5 грамм.

Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: «Безопасный город»
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Комментарии (9)

  • horton 
    ТИА, а хорошие новости в первый день нового 17-го года будут? 
Очень надеюсь ))
    01.01.2017 12:26
    0 | 6

    • kudimov 
      В Яндексе тоже не лучше, опять теракт в Стамбуле( 35 погибших
      01.01.2017 12:37
      0 | 1

      • vepr76 
        А меня в последнее время что-то Гондурас беспокоит...
        01.01.2017 16:27
        0 | 0

  • Proletary 
    "заметили двух молодых людей, которые собирались принимать наркотик"
Мою сегодняшнюю рожу с камеры наблюдения 600 TVL покажи - любой поймет, что я собрался убиться апстену.
    01.01.2017 13:37
    0 | 4

    • horton 
      Зато Вы раньше всех (на ТИА) проснулись ))
      01.01.2017 13:48
      0 | 1

    • tvertvar 
      Утром ехал на работу, похоже весь город такой, один я неприлично свеже выглядел.
Придется наверстывать!
      01.01.2017 14:39
      0 | 2

      • Ms. 
        На работу 1-го? Да Вы герой)
        01.01.2017 16:27
        0 | 0

  • sad 
    а хорошая новость!
    01.01.2017 14:42
    0 | 2

  • ksuha1797 
    брехня наверное
    01.01.2017 15:17
    0 | 0
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