По подозрению в нападении на подростка в Тверской области задержали насильника- рецидивиста

Напомним, что 22 декабря 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что днем около дома 53 на улице Железнодорожников города Твери неизвестный мужчина напал на 15-летнюю девушку и нанес ей колото-резанные ранения руки и шеи. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали. Было возбужденное уголовное дело. Со слов девочки составили фоторобот подозреваемого.



УМВД России по Тверской области сообщает, что 31 декабря 2016 сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за преступление против половой неприкосновенности мужчину 1972 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС УМВД России по городу Твери.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова рассказала ТИА, что сейчас про­водится допрос задерж­анного. Устанавливают­ся все обстоятельства­ произошедшего, в том­ числе мотив совершен­ия преступления. В бл­ижайшее время в суд б­удет направлено ходат­айство об­ избрании в отношении­ злоумышленника меры ­пресечения.