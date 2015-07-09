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Празднование Нового года в Твери закончилось поножовщиной

01 Января 2017 10:29
Автор: TIA

В полицию Твери поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о госпитализации с резаной раной брюшной полости 40-летнего жителя Твери.

Выяснилось, что 31 декабря пострадавший находился возле своего дома по Садовому переулку вместе с приятелем, они пили алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого собутыльник достал нож и ударил им пострадавшего в живот.  Потерпевший самостоятельно добрался до соседей и попросил о помощи. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и свидетелей. По подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был доставлен в отдел полиции 58-летний мужчина. Злоумышленник дал признательные показания.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по стать  «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальный наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: поножовщина криминальный новый год полицйеские
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Комментарии (6)

  • USSR 
    Ну и новости 1 января.....
С праздником всех!!!
    01.01.2017 11:35
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Злоумышленник, по традиционному поножовочному сценарию, должен был лечь спать.
    01.01.2017 11:42
    0 | 3

    • horton 
      По причине празднования Нового года мог и отступить от традиций... и продолжил "пить алкоголь"...
      01.01.2017 12:17
      0 | 3

  • ilich 
    Это нормально. Удивительно, что только одно колото-резаное ранение.
    01.01.2017 15:09
    0 | 1

  • ksuha1797 
    ну у нас как всегда
    01.01.2017 15:19
    0 | 0

  • aldan 
    В уличных и бытовых  драках действует лишь один закон: максимум насилия, в первый же момент.
    01.01.2017 16:04
    0 | 0
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