Празднование Нового года в Твери закончилось поножовщиной

В полицию Твери поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о госпитализации с резаной раной брюшной полости 40-летнего жителя Твери.

Выяснилось, что 31 декабря пострадавший находился возле своего дома по Садовому переулку вместе с приятелем, они пили алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого собутыльник достал нож и ударил им пострадавшего в живот. Потерпевший самостоятельно добрался до соседей и попросил о помощи. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и свидетелей. По подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был доставлен в отдел полиции 58-летний мужчина. Злоумышленник дал признательные показания.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по стать «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальный наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области