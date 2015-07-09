tvernews.ru
31 декабря Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Как пережить январские праздники и не умереть от обжорства? Простые советы нутрициолога и развенчание мифов о вредной еде

Как пережить январские праздники и не умереть от обжорства? Простые советы нутрициолога и развенчание мифов о вредной еде - ТИА
31 Декабря 2016 15:38
Автор: TIA

Новый год в России принято отмечать с размахом, сытным столом и льющемся рекой алкоголем. Правда, последствия таких застолий бывают весьма и весьма неприятными. По статистике, в Тверской области количество вызовов «скорой» в новогодние праздники, связанных с резким ухудшением здоровья, увеличивается в 1,5 – 2 раза. О том, как пережить январские каникулы без особенного вреда для здоровья, не заработать холецистит, панкреатин и язвенную болезнь, ТИА рассказал Николай Кириленко, нутрициолог, профессор и доктор медицинских наук ТГМУ.

- Проблема вкусно и вредно поесть характерна для большинства из нас. Если же вы все-таки настроены легко и весело встретить Новый год, не страдать от «постпраздничного синдрома» и не обидеть хозяйку, сидя с пустой тарелкой, вам нужно следовать нескольким простым советам, которыми пользуюсь я сам, - рассказывает Николай Кириленко. – И в первую очередь, постараться стать душой компании – тогда вряд ли кто-то заметит, что вы едите и что пьете.

Для начала нужно выбрать те продукты на новогоднем столе, которые больше всего соответствуют здоровому питанию.

Во-первых, это овощной салат, заправленный по возможности растительным малом. Он и будет вашим гарниром.

К слову, картофель и белый рис на гарнир выбирать нежелательно: в них слишком много крахмала, а соответственно, ненужных простых углеводов.

Во-вторых, мясо и рыбу выбирайте не жареные. Либо тушеные, либо запеченные, либо заливную рыбу. 

В-третьих, фрукты старайтесь выбирать сезонные: мандарины, яблоки, апельсины, груши, королёк. И маленького размера – так меньше съедите. В бананах и винограде слишком много простых углеводов – их лучше оставить на столе.

Отдельный разговор – это алкоголь. Наилучший вариант для праздничного стола – это сухое красное вино. Норма для женщин – 1 бокал на вечер, для мужчины – 2 бокала. Если это традиционная русская водка – то 25 граммов для женщин и 50 – для мужчин. Это количество алкоголя нужно растянуть на весь вечер.

- Если вас спросят, почему вы так мало пьете, отвечайте, что дегустируете напиток и наслаждаетесь вкусом, - советует нутрициолог.  

На десерт выбирайте несладкий чай или кофе. Если очень хочется сладкого – то съешьте кусочек низкокалорийного йогуртового торта. По рекомендации ВОЗ, человек должен получать в день 0 - 10% простых углеводов от суточной нормы калорийности, а их мы получаем за счёт овощей и фруктов.

Что касается соли, то её в блюда добавлять и вовсе не нужно. Исследования ВОЗ показали, что человеку в день необходимо от 0 до 6 граммов соли в день. Их мы, так же, как и сахар, употребляем за счет потребленных натуральных продуктов. По словам нутрициолога, «отрыжка «солёной» молодости – это сахарный диабет, повышенное артериального давления во взрослой жизни».

Отказ от употребления хлеба – это одна из наиболее распространенных ошибок. 150 граммов ржаного хлеба в день человеку необходимо и полезно.

А вот от сыра стоит отказаться – ничего полезного в нем нет и слишком много соли. Николай Кириленко советует заменить сыр творогом.

- Эти советы соблюдать не так сложно, если есть определённый психологический настрой. И чаще танцуйте, устраивайте подвижные игры и ведите светскую беседу. И вы поймете, что залог удачного праздника – это не вкусная, но вредная еда, а приятное времяпрепровождение и чувство лёгкости после застолья.  Если вы хотите, наконец, начать питаться правильно – самое время начинать с новогоднего стола, - рассказывает Николай Кириленко. – Безусловно, с  «пищевым пьянством» бороться так же сложно, как и с другими видами наркомании. Однако это того стоит.

Если же вы все-таки объелись – пейте чай, если перебрали с алкоголем – пейте солёную воду.  

По словам Николая Кириленко, примерное меню взрослого человека в повседневной жизни должно состоять из обязательных 400 граммов овощей и фруктов в день, рыбы (около 40 граммов в день), орехов, мяса, творога, макаронных изделий, кисломолочных продуктов и круп. При этом ничего не нужно солить и сластить. В качестве заправки салатов нужно использовать растительное масло, и забыть про жареное.  

Ещё один полезный совет - фрукты нужно мыть в мыльной воде и споласкивать холодной водой, потому что в горячей – очень много присадок, которые могут попасть в организм.

- И никогда не забывайте, что человек должен получать удовольствие не от еды, а от творческого труда, иначе он ничем не будет отличаться от животного, - говорит Николай Кириленко. 

Мнение героя статьи может не совпадать с мнением (и планами) редакции ТИА

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: январские праздники советы нутрициолога советы диетолога как пережить новый год и не потолстеть
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • horton 
    В последнюю ключевую (жирненькую) фразу статьи, думаю, можно еще добавить словечко: "...с мнением (и планами) редакции и Читателей ТИА" )))
    31.12.2016 15:54
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    В студенческие годы мы называли Кириленко Холтофф. Сходство имеется даже сейчас. Придумал ему этот "псевдоним" я, все радостно поддержали).
    Прикрепленные изображения:
    31.12.2016 15:55
    0 | 0

    • horton 
      Во взгляде сходство несомненное... )
      31.12.2016 16:01
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Холтофф в наши дни.
        Прикрепленные изображения:
        31.12.2016 16:04
        0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Итоги 2016 по версии ТИА

2016-12-30 15:36
113

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
104

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

2016-12-29 16:50
98

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
77

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

2016-12-26 12:29
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100