Как пережить январские праздники и не умереть от обжорства? Простые советы нутрициолога и развенчание мифов о вредной еде

Новый год в России принято отмечать с размахом, сытным столом и льющемся рекой алкоголем. Правда, последствия таких застолий бывают весьма и весьма неприятными. По статистике, в Тверской области количество вызовов «скорой» в новогодние праздники, связанных с резким ухудшением здоровья, увеличивается в 1,5 – 2 раза. О том, как пережить январские каникулы без особенного вреда для здоровья, не заработать холецистит, панкреатин и язвенную болезнь, ТИА рассказал Николай Кириленко, нутрициолог, профессор и доктор медицинских наук ТГМУ.

- Проблема вкусно и вредно поесть характерна для большинства из нас. Если же вы все-таки настроены легко и весело встретить Новый год, не страдать от «постпраздничного синдрома» и не обидеть хозяйку, сидя с пустой тарелкой, вам нужно следовать нескольким простым советам, которыми пользуюсь я сам, - рассказывает Николай Кириленко. – И в первую очередь, постараться стать душой компании – тогда вряд ли кто-то заметит, что вы едите и что пьете.

Для начала нужно выбрать те продукты на новогоднем столе, которые больше всего соответствуют здоровому питанию.

Во-первых, это овощной салат, заправленный по возможности растительным малом. Он и будет вашим гарниром.

К слову, картофель и белый рис на гарнир выбирать нежелательно: в них слишком много крахмала, а соответственно, ненужных простых углеводов.

Во-вторых, мясо и рыбу выбирайте не жареные. Либо тушеные, либо запеченные, либо заливную рыбу.

В-третьих, фрукты старайтесь выбирать сезонные: мандарины, яблоки, апельсины, груши, королёк. И маленького размера – так меньше съедите. В бананах и винограде слишком много простых углеводов – их лучше оставить на столе.

Отдельный разговор – это алкоголь. Наилучший вариант для праздничного стола – это сухое красное вино. Норма для женщин – 1 бокал на вечер, для мужчины – 2 бокала. Если это традиционная русская водка – то 25 граммов для женщин и 50 – для мужчин. Это количество алкоголя нужно растянуть на весь вечер.

- Если вас спросят, почему вы так мало пьете, отвечайте, что дегустируете напиток и наслаждаетесь вкусом, - советует нутрициолог.

На десерт выбирайте несладкий чай или кофе. Если очень хочется сладкого – то съешьте кусочек низкокалорийного йогуртового торта. По рекомендации ВОЗ, человек должен получать в день 0 - 10% простых углеводов от суточной нормы калорийности, а их мы получаем за счёт овощей и фруктов.

Что касается соли , то её в блюда добавлять и вовсе не нужно. Исследования ВОЗ показали, что человеку в день необходимо от 0 до 6 граммов соли в день. Их мы, так же, как и сахар, употребляем за счет потребленных натуральных продуктов. По словам нутрициолога, «отрыжка «солёной» молодости – это сахарный диабет, повышенное артериального давления во взрослой жизни».

Отказ от употребления хлеба – это одна из наиболее распространенных ошибок. 150 граммов ржаного хлеба в день человеку необходимо и полезно.

А вот от сыра стоит отказаться – ничего полезного в нем нет и слишком много соли. Николай Кириленко советует заменить сыр творогом.

- Эти советы соблюдать не так сложно, если есть определённый психологический настрой. И чаще танцуйте, устраивайте подвижные игры и ведите светскую беседу. И вы поймете, что залог удачного праздника – это не вкусная, но вредная еда, а приятное времяпрепровождение и чувство лёгкости после застолья. Если вы хотите, наконец, начать питаться правильно – самое время начинать с новогоднего стола, - рассказывает Николай Кириленко. – Безусловно, с «пищевым пьянством» бороться так же сложно, как и с другими видами наркомании. Однако это того стоит.

Если же вы все-таки объелись – пейте чай, если перебрали с алкоголем – пейте солёную воду.

По словам Николая Кириленко, примерное меню взрослого человека в повседневной жизни должно состоять из обязательных 400 граммов овощей и фруктов в день, рыбы (около 40 граммов в день), орехов, мяса, творога, макаронных изделий, кисломолочных продуктов и круп. При этом ничего не нужно солить и сластить. В качестве заправки салатов нужно использовать растительное масло, и забыть про жареное.

Ещё один полезный совет - фрукты нужно мыть в мыльной воде и споласкивать холодной водой, потому что в горячей – очень много присадок, которые могут попасть в организм.

- И никогда не забывайте, что человек должен получать удовольствие не от еды, а от творческого труда, иначе он ничем не будет отличаться от животного, - говорит Николай Кириленко.

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