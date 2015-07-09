4 января похолодает до -15

В Новогоднюю ночь в Тверской области будет +2 - 2, дождь, такая погода продержится до 2 января. А в ночь на среду, 4 января, тверской гидрометцентр обещает до - 15. А пока синоптики предупреждают, что на водоемах области разрушается ледяной покров, образуются промоины и полыньи. Выход на лед опасен



