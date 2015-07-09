В Тверской области грабители ворвались в дом, избили хозяина битой и ограбили

В дежурную часть от 21- летнего жителя Вышнего Волочка поступило сообщение о разбойном нападении. Около 8 часов утра в его квартиру ворвались неизвестные, избили его бейсбольной битой, забрали 5 тысяч рублей и три мобильных телефона общей стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина подробно описал нападавших. Ориентировка с приметами подозреваемых была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

По подозрению в совершении преступления задержали трех не работающих местных жителей и доставили их в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области