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В Тверской области грабители ворвались в дом, избили хозяина битой и ограбили

31 Декабря 2016 13:18
Автор: TIA

В дежурную часть от 21- летнего жителя Вышнего Волочка поступило сообщение о разбойном нападении. Около 8 часов утра в его квартиру ворвались неизвестные, избили его бейсбольной битой, забрали 5 тысяч рублей и три мобильных телефона общей стоимостью 20 тысяч рублей. Мужчина подробно описал нападавших. Ориентировка с приметами подозреваемых была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб.

По подозрению в совершении преступления задержали трех не работающих местных жителей и доставили их в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: разбой ограбление криминал в Тверской области
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Комментарии (2)

  • kozlik047 
    В цугундер мерзавцев, год петуха встречать :))))
    31.12.2016 13:50
    0 | 3

  • infist 
    Какие же дауны живут рядом с нами, вообще без мозгов. Готовые присесть на 10 лет за 5 тысяч рублей, убить за десятку, за парковочное место. Уроды.
    31.12.2016 15:43
    0 | 0
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