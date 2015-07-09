Светлану Вержбицкую официально назначили заместителем председателя правительства Тверской области

Распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области назначена Светлана Валентиновна Вержбицкая.

Светлана Вержбицкая окончила Ростовский государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.

С 2001 года возглавляла комитет по связям с общественностью администрации города Твери, затем - благотворительный фонд "Доброе начало". В 2008 году была избрана депутатом Тверской городской Думы, руководила комитетом по социальной политике. С 2011 года - заместитель председателя правительства Тверской области, с сентября 2016-го - временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства, сообщает Правительство Тверской области