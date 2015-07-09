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Светлану Вержбицкую официально назначили заместителем председателя правительства Тверской области

Светлану Вержбицкую официально назначили заместителем председателя правительства Тверской области - ТИА
31 Декабря 2016 12:51
Автор: TIA

Распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность заместителя председателя правительства Тверской области назначена Светлана Валентиновна Вержбицкая.

Светлана Вержбицкая окончила Ростовский государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.

С 2001 года возглавляла комитет по связям с общественностью администрации города Твери, затем - благотворительный фонд "Доброе начало". В 2008 году была избрана депутатом Тверской городской Думы, руководила комитетом по социальной политике. С 2011 года - заместитель председателя правительства Тверской области, с сентября 2016-го - временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства, сообщает  Правительство Тверской области

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Метки: светлана вержбицкая правительство тверской области
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Неужели пустое место лучше,чем ничего? Эта мадам-педагог запомнилась тем, что не запомнилась ничем. Так победим!
    31.12.2016 13:00
    0 | 7

    • Proletary 
      Иногда действительно лучше. Я совершенно не знаю ее с профессиональной стороны, но при разговоре с ней у меня не возникло двух мыслей: 
1 Я разговариваю с круглой дурой. 
2 Она меня считает говном. 
К сожалению, это уже много в наше время. Видимо, судьба тебя уберегла от общения с Пищулиной.
      31.12.2016 13:37
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        А у меня возникла мысль № 1.
        31.12.2016 14:32
        0 | 0

  • romich 
    Вживую видок у нее потасканее, а глазёнки неискренние и злые. 
Училка.
    31.12.2016 14:20
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      И одевается, как колхозница...
      31.12.2016 14:32
      0 | 3

      • romich 
        От осинов не родится апельсинов.
        31.12.2016 15:20
        0 | 2

  • mednoe521 
    Пункт №1 " квадрате" . Нафотошопили мадам, в жизни действительно страшненькая, во всяком случае в прошлом году была. Может пластику сделала? Ну, а чтобы старушку не обижать, и должность пустую дали. На педагогической деятельности измаялась, пусть теперь отдыхает. Там как раз такие и нужны - молчаливые, со взглядом воблы.
    31.12.2016 15:48
    0 | 0
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