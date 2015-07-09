Иван Егоров назначен Министром туризма Тверской области

Распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность Министра туризма Тверской области назначен Иван Игоревич Егоров.
Иван Егоров окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета. В 2009 году прошел обучение по Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Получил также дополнительное образование в Академии бизнеса "Ernst&Young", Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.
С 2006 года работал в Комитете внутренней политики Тверской области, в 2010-м занимал должность заместителя главы администрации Кесовогорского района по финансам. С 2012 года работает в Министерстве финансов Тверской области, с 2014-го – заместитель Министра финансов Тверской области, сообщает правительство Тверской области
Напомним, что в июле 2016 на заседании областного Правительства утвердили положение о министерстве туризма Тверской области, но лишь к концу года на эту долность назначили министра. Кстати, на сайте правительства области на момент публикации материала не появился раздел "Министерство туризма"
Комментарии (8)
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mednoe521
31.12.2016 16:01
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