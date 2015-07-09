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Иван Егоров назначен Министром туризма Тверской области

Иван Егоров назначен Министром туризма Тверской области - ТИА
фото с сайта https://www.facebook.com
31 Декабря 2016 12:09
Автор: TIA

Распоряжением губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность Министра туризма Тверской области назначен Иван Игоревич Егоров.

Иван Егоров окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета. В 2009 году прошел обучение по Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Получил также дополнительное образование в Академии бизнеса "Ernst&Young", Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

С 2006 года работал в Комитете внутренней политики Тверской области, в 2010-м занимал должность заместителя главы администрации Кесовогорского района по финансам. С 2012 года работает в Министерстве финансов Тверской области, с 2014-го – заместитель Министра финансов Тверской области, сообщает правительство Тверской области

Напомним, что в июле 2016 на заседании областного Правительства утвердили положение о министерстве туризма Тверской области, но лишь к концу года на эту долность назначили министра. Кстати, на сайте правительства области на момент публикации материала не появился раздел "Министерство туризма"

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Метки: Иван Егоров Министр туризма Тверской области
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Комментарии (8)

  • abeltv 
    А какое отношение к туризму имеет отныне назначенный министр туризма?
    31.12.2016 12:23
    0 | 9

    • kanav67 
      Точно такое же отношение как мукомольный бизнес Рудени в последние годы имеет отношение к руководству области. У нас практически нигде нет профессионалов, нам это не надо, нам нужны преданные люди.
      31.12.2016 13:06
      0 | 8

  • romich 
    Академия Бизнеса  с названиями из латинских буковок-серьезная альма матер. Успехов  министру!
    31.12.2016 12:43
    0 | 4

    • Proletary 
      Зря вы так. "Ernst&Young" - уважаемая контора, и еще много чего сделает ради гегемонии Западных Ценностей.
      31.12.2016 13:48
      1 | 2

  • Proletary 
    Фигня. Вот сегодня Вержбицкую назначили - это действительно интересно.
    31.12.2016 12:56
    1 | 3

    • Old_man 
      Это действительно интересно со знаком минус.
      31.12.2016 13:34
      0 | 0

      • Proletary 
        Да вроде как привыкли, что со знаком плюс идет только рассказ о спасении щенка. Все остальные новости либо без смысла, либо пора одевать чистое исподнее.
        31.12.2016 13:45
        0 | 8

  • mednoe521 
    Туризм в ТО - конюшня, где конь не валялся! Не паханная целина... Сколько помню новости из региона, каждый год замышляют грандиозные планы по туризму. Для этого хотелок руководителя мало. Финансирование необходимо, а его нет, навряд ли и будет. Так что будут сплошные прожекты (это у нас научались делать)и презентации прожектов.  Хорошо услышать входящих в должности такого ранга - программу действий министерства...
    31.12.2016 16:01
    0 | 1
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