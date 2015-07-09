Что вас ждёт в 2017-м году? Погадайте

В преддверии каждого Нового года мы ждём чего-то нового и волшебного. Кто-то - успеха в карьере, другой - любви, третий - удачи. В общем, каждый хочет своего. Отвлекитесь на минутку от праздничной суматохи и "одним глазком" загляните будущее. Что же наступающий год принесёт именно вам? Пройдите тест от ТИА и узнайте!
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