В Твери столкнулись ВАЗ и Мерседес

Около полуночи на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка. ВАЗ ехал в сторону вокзала и, поворачивая на Спортивный переулок, не пропустил Мерседес, который ехал во встречном направлении. Иномарка протаранила отечественный автомобиль, от удара машины развернуло, Мерседес вылетел на тротуар. Сработали подушки безопасности. В аварии пострадал водитель ВАЗа, мужчина 1991 года рождения.
|2016-12-30 15:36
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Buzzer
31.12.2016 13:10
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