В Твери столкнулись ВАЗ и Мерседес

Около полуночи на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка. ВАЗ ехал в сторону вокзала и, поворачивая на Спортивный переулок, не пропустил Мерседес, который ехал во встречном направлении. Иномарка протаранила отечественный автомобиль, от удара машины развернуло, Мерседес вылетел на тротуар. Сработали подушки безопасности. В аварии пострадал водитель ВАЗа, мужчина 1991 года рождения.