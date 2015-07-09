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В Твери столкнулись ВАЗ и Мерседес

В Твери столкнулись ВАЗ и Мерседес - ТИА
31 Декабря 2016 10:51
Автор: TIA

Фоторепортаж

Около полуночи на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка. ВАЗ ехал в сторону вокзала и, поворачивая на Спортивный переулок, не пропустил Мерседес, который ехал во встречном направлении.  Иномарка протаранила отечественный автомобиль, от удара машины развернуло, Мерседес вылетел на тротуар.  Сработали подушки безопасности. В аварии пострадал водитель ВАЗа, мужчина 1991 года рождения.

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Метки: дтп авария авария с пострадавшими тверь
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Комментарии (9)

  • as 
    Почём сейчас почки?
    31.12.2016 11:07
    0 | 8

  • awk555 
    Уроды-сопляки на ТАЗах!!!
    31.12.2016 11:15
    0 | 9

    • aldan 
      Сходи к психиатору. Пусть тебе мозги подлечит. Причём здесь ВАЗ, если прослойка между рулём и сиденьем безмозглая. И только такой прид---к как ты думает, что ездюк на иномарке это безопасность и порядочность.
      31.12.2016 11:34
      8 | 1

      • awk555 
        Пердан-ты ДЕБИЛ!!!Я про то,что сопляки напокупают ведер и думают,что им ПДД не писаны!!!
        31.12.2016 11:44
        0 | 4

        • aldan 
          Уж кто дебил, так это ты. Ведь тебе  объяснили, что машина не причём, и ты несмотря на свой дебилизм вроде бы и согласился.  Так что можешь продолжать исходить на дерьмо и дальше. Авось мозги прочистятся и ты поумнеешь.
          31.12.2016 11:57
          6 | 0

          • awk555 
            aldan - ты ответил на Пердан !!!Делай вывод-УБЛЮДОК!!!И заметь в первоначальном моём коменте тебя и в помине не было и тем более оскорблений тебя!
            31.12.2016 12:02
            0 | 3

  • Судья 
    жесть сколько будет стоить востановить подушки на мерене,
    31.12.2016 12:06
    0 | 5

  • Sedmoy 
    Реально бываю случаи (видел, знаю), когда на старых и раздолбаных тачилах (ктором цена, даже и щас 50 т.руб., в любой момент на кочке развалиться может) ездят как хотят, в том смысле что: а, ну бей, а мне пофиг, не жалко. И ты, даже видя, что он нарушает, всё равно не будешь его бить, а уступишь (плюясь и ругаясь), ибо  понимаешь, что в итоге себе дороже встанет, по любому  (и машина твоя денег стоит, и про подушки, судья верно написал), а у этого идиота ещё и страховки не будет или она левая. А судиться  (если с него взять нечего) или ещё как... оно, нормальному человеку, надо?
    31.12.2016 12:23
    0 | 8

  • Buzzer 
    ТАЗ-это диагноз. Разум-это дар божий.
На восстановление немца страховки не хватит.
    31.12.2016 13:10
    0 | 3
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