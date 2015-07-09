2017 год Огненного Петуха: как встречать, что надеть и что приготовить на стол

Согласно китайскому (восточному) календарю, у каждого года есть свой покровитель – одно из двенадцати животных. В прошлом году на смену году Козы пришел год Обезьяны. Наступающий 2017 год – это год Петуха. 28 января 2017 года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия. Десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий и демонстративный, элегантный и общительный.

Стихия и цвет 2017 года Петуха

Наступающий 2017 год будет годом Яркого или же Огненного Петуха, а цвет его – красный. Считается, что стихия Огня олицетворяет непрерывное движение вверх и обладает сильной жизненной энергией, а также стремится к самосовершенствованию и успеху.

Красный цвет тесно переплетается с огненным элементом и это очень хорошо, ведь подобная смесь означает полную гармонию во всех делах. Красный цвет – это цвет любви, влюбленности, пылкости, пристрастия. Так что можно с уверенностью говорить о том, что 2017 год будет насыщенным в романтическом плане. Крепким парам год приходящий сулит возможную свадьбу, семейные люди возродят былую любовную страсть, а одинокие найдут свои вторые половинки. В красном огненном цвете отображаются сила, уверенность, а также удача. Поэтому в наступающем году нужно смело отбросить всякое сомнение и отвержено бросаться навстречу новому, не бояться перемен и всевозможных изменений.

Характеристика символа

В китайском календаре Петух считается утонченным, общительным знаком. Петух невероятно проницательный, педантичный, организованный, щепетильный, решительный, требовательный, консервативный, бдительный, ответственный и практичный. В своих делах Петух стремится к совершенству, к идеальному завершению всех начинаний. Также он просто обожает внимание и буквально нежится в комплиментах и похвалах.

Несмотря на свои положительные качества, Петух упрям и самонадеян. Его эгоизм и придирчивость не добавляют ему плюсов, а склонность к пустой браваде порой делает из порядочного Петуха настоящего пустозвона. Крайне редко Петух проявляет интерес к кому-либо, кроме себя самого. Несмотря на это, противоположный пол не в силах устоять перед шармом обаятельного Петуха и полностью отдается в его власть.

Как и где встречать 2017 год Красного Огненного Петуха

Тем, кто планировал какие-либо поездки в наступающем году, следует отложить их на несколько дней. Все дело в том, что Огненный Петух, согласно восточному гороскопу, представляет собой образ семьянина, который любит проводить время дома. Встреча 2017 года в родных стенах поспособствует улучшению взаимоотношений между членами семьи. Если путешествие уже нельзя перенести, то оно, как минимум, должно быть семейным.

Год Красного Петуха нужно встречать в кругу семьи. Раздельное празднование может пагубно сказаться на крепости семейных уз. Все конфликты должны быть улажены в старом году, а обиды — прощены и забыты. Утаенная злоба или разлад в отношениях будет негативно воспринят хозяином 2017 года, и он может проучить тех, кто ослушается совета.

Кроме того, что желательно примириться с родными и близкими людьми до наступления полуночи, в саму праздничную ночь также нужно воздержаться от конфликтов. Рекомендуется сохранять самообладание и проявить максимальную тактичность с умением вовремя промолчать. Обсуждать накопившиеся проблемы лучше по прошествии праздников с холодной головой и без лишних эмоций.

Кроме семьи, можно пригласить на праздник близких друзей, чтобы отметить в шумной и теплой компании. Встречать новый год нужно с людьми, с которыми хотелось бы установления более тесных отношений, сообщает сайт http://god2017.com

Что надеть при встрече года Петуха

Чтобы выглядеть эффектно на праздничном вечере и не ошибиться, в чем встретить Новый 2017 год Петуха, постарайтесь подобрать наряд, идеально подчеркивающий вашу индивидуальность. У гордой птицы высокие требования, как к своей внешности, так и его спутницы. Он благоволит к тем, кто не боится экспериментировать, но при этом держится достойно. Решая, что одеть на Новый год 2017, остановите свой выбор на классических роскошных образах, добавив яркую изюминку.

Основные цвета праздничной ночи, конечно, красный и белый. Но они к лицу далеко не каждому. Подумайте, выбирая оттенок платья или костюма на Новый год 2017, какой цвет идет именно вам. Уместно будут смотреться терракотовые, огненные оранжевые, бордовые и малиновые оттенки в сочетании с золотыми блестящими украшениями.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь

Все мы хотим встретить Новый 2017 год за красивым, накрытым разнообразными вкусными блюдами, столом. Какое же меню выбрать, чтобы угодить символу праздника?

Петуху на Новый год очень понравятся разнообразные салаты, оформленные в виде птицы, вегетарианские блюда. Конечно, не стоит исключать из меню мясо. Но от курятины и дичи лучше отказаться. Зато отлично подойдут яства из баранины или говядины, морепродуктов и рыбы.

Чтобы подружиться с хозяином Нового 2017 года Огненным Петухом, не забудьте о зерновой выпечке и сладостях.

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Овен

В год Красного Огненного Петуха Овнов ждёт немало интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому – и справляться с непредвиденными обстоятельствами, и выходить сухими из воды. Можно сказать, что год Обезьяны был своего рода экзаменом, с которым вы блестяще справились. Так держать! Петух оценит старания Овнов и обязательно учтет при начислении баллов в своем году.

Телец

В 2017 году Тельцы могут смело претендовать на звание самого удачливого знака зодиака! Свою заботу Петух проявит уже с первых дней года – вам поступит море выгодных и соблазнительных предложений на работе. Будьте готовы! Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать Петуха и в сфере личных отношений – в делах сердечных этот эксцентричный хозяин года тоже преподнесёт Тельцам несколько интересных сюрпризов.

Близнецы

Так как Близнецы являются самыми легкомысленными из всего зодиакального цикла, то Красному Петуху, который будет властвовать в 2017 году, вы будете по нраву. Хозяин 2017 года поможет вам разделаться с делами, которые вы не успели завершить в прошлом году. Огненный Петух даст Близнецам возможность вдоволь повеселиться в своем году – ощутите вы это уже с первых дней правления этой огненной птички.

Рак

Звезды спешат успокоить самых чувствительных из всех знаков зодиака – Красный Петух обещал во всем Ракам помогать. Огненный Петух не будет вас торопить, и все проблемы в начале года будет решать сам. Служебные дела будут стабильны, а начальство благосклонно – именитый владыка года пригрозил руководству, что Раков обижать никак нельзя, так что можете расслабиться, спокойно поразмыслить о жизни, и помечтать о радужном будущем. Живите в своё удовольствие!

Лев

Хорошие новости для Львов! Красный Огненный Петушок решил взять вас под своё тёплое крылышко. Так что, милые наши коты, грейтесь! Запаситесь терпением и выдержкой – фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам даже захочется убежать, настолько все будет чудесно и радужно. Время загадывать самые безумные желания!

Дева

Девам 2017-й несёт неожиданности в профессиональной сфере – начальник смягчится и станет чрезвычайно любезным, так что Девам следует воспользоваться этим моментом! Командировки и различные сделки будут почти ежедневными. А ещё Петух знает о всех ваших желаниях… Так что в личной жизни он тоже не даст заскучать – Дев ждет много радостных известий, а некоторые даже узнают о скором пополнении в семействе.

Весы

Весы в начале 2017 года вкусят все радости жизни. Хозяйке 2016 года не захочется расставаться с очаровательными Весами, и каждый день в январе она будет устраивать для них забавы и развлечения. Огненный Петух же несёт Весам значительные перемены в личной жизни. Ваша открытость и умение наслаждаться жизнью привлекут интересных людей, из которых вы и выберете свою вторую половинку. Будьте внимательны!

Скорпион

В год Обезьяны Скорпионам приходилось не редко пользоваться своим жалом, чтобы справляться с недругами, но с наступлением года Красного Огненного Петуха, вы можете наконец позабыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас всех неприятностей. Скорпионам даже скучно станет от такой идеальной жизни, и вы сами отправитесь на поиски проблем. Не выдумывайте глупостей, а ловите удачу за хвост!

Стрелец

В 2017 году у Стрельцов откроются таланты, о которых вы даже не подозревали. Именно они помогут вам достичь новых высот и воплотить все мечты в реальность. Стрельцы, вы можете спрятать свой колчан! Огненный Петух поможет вам во всех начинаниях.

Козерог

Козерогов ждут самые глобальные изменения! Усмирите свои чувства, чтобы не наломать дров. Вы рискуете не только карьерой, но и личной жизнью. Чтобы держать себя в руках и не подвергаться резким перепадам настроения, займитесь творчеством, которое восстановит ваш внутренний баланс.

Водолей

Переживать Водолеям в грядущем году не о чем. Петух буйная, но консервативная птичка. Если и задумает какие-то перемены, то все они будут приятными. Воспользуйтесь шансом, который он припас для вас. Будьте искренни и открыты.

Рыбы

Рыбы, не огорчайтесь, если что-то идёт вразрез с вашими планами. Используйте любой поворот событий в свою пользу и тогда увидите, что Вселенная дает вам даже больше, чем вы запланировали. Плывите по этому безумному течению и наслаждайтесь каждой минутой жизни. Это сделает ваш год ещё более насыщенным и ярким!

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