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В 2016 году в жилых домах Тверской области отремонтировано 79 лифтов

31 Декабря 2016 10:00
Автор: TIA

В Тверской области замена лифтового оборудования в жилом секторе ведется по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов. За три года отремонтировано 195 объектов.

На сегодняшний день на территории Тверской области более 700 лифтов требуют капитального ремонта или замены, так как истек срок их службы.

В 2014 году заменили 66 лифтов, в 2015 году – еще 50. На 2016 год было запланировано провести капитальный ремонт 76 лифтов в 30 многоквартирных домах на сумму более 124 млн рублей. Работы выполнены в срок.

Благодаря экономии денежных средств в размере более 5 млн рублей, образовавшейся от реализации плана 2015 года, в текущем удалось отремонтировать еще 3 лифта.

В итоге за три года действия программы капитального ремонта домов в целом отремонтировано 195 лифтов в Твери, Вышнем Волочке, Конаково, Бежецке и других муниципальных образованиях региона, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: ремонт лифтов тверская область
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