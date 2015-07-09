2016 году в 12 больниц Тверской области поступила высокотехнологичная техника

Более 20 единиц медицинской техники закуплено в этом году для учреждений здравоохранения Тверской области. Новые высокотехнологичные аппараты поступили в Областной перинатальный центр, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, тверскую горбольницу №7 и детскую больницу №3.

В Торжокской ЦРБ появился передвижной рентгеновский аппарат, в Западнодвинской больнице — гематологический анализатор. В распоряжение специалистов Калязинской ЦРБ поступил новый аппарат УЗИ, авторефкератометр и медицинский компрессор.

В Бологом и Белом высокотехнологичная медицинская техника усилила офтальмологическую службу, в Лихославльском — стоматологическую.

В Оленинском и Бежецком районах специализированными аппаратами оборудованы офисы врачей общей практики.

По информации регионального Министерства здравоохранения, часть оборудования уже эксплуатируется, остальная техника проходит процесс наладки.

Кроме того, в Клинической больнице скорой медицинской помощи установлена новая мебель в отделении анестезиологии и реанимации, сообщает Правительство Тверской области