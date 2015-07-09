«Рождественскую ярмарку» посетило более 12 тысяч покупателей

«Рождественская ярмарка» открылась впервые в истории Твери. Необычная для нашего города праздничная площадка быстро стала популярной среди жителей города. Согласно проведённому мониторингу, всего за неделю ярмарку посетили более 12 тысяч человек.

Развлекательная площадка сочетает в себе европейские и русские традиции новогодних гуляний. Торговля ведётся в единообразных ларьках-домиках, украшенных по-новогоднему. При этом внимание при создании образа рождественской ярмарки уделено и деталям – все продавцы одеты в одинаковые яркие передники с символикой мероприятия. Вечером на ярмарке зажигается яркая иллюминация.

Здесь продают живые ёлки в горшке различных видов, в том числе, голубые. А также новогодние кашпо и испечённые и раскрашенные вручную имбирные пряники, торгуют стеклянными статуэтками. Популярностью пользуется домик с мармеладом из Лихославля. Также всегда много людей около домиков с горячими напитками – на ярмарке люди согреваются различными видами чая или глинтвейном. Перекусить можно хот-догом, баранками, пирожными или жареным миндалём и яблоками в карамели. А домой можно взять натуральный мёд, который также в широком ассортименте представлен на ярмарке.

На ярмарке также можно приобрести подарки на Новый год или Рождество. Среди товаров множество праздничных сувениров и изделий ручной работы. В том числе, восковые фигурные свечи, украшенные валенки, бабочки и галстуки, игрушки и картины.

Управление информации Администрации города Твери сообщает, что ярмарка работает все новогодние каникулы без выходных, ежедневно организована развлекательная программа с выступлениями артистов и мастер-классами.

Режим работы ярмарки:

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января – с 14:00 до 20:00

2 января - 8 января с 11:00 до 21:00.

Начало развлекательной программы со 2 января по 7 января в 13:00.

Также 3, 6 и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от «Тверской ремесленной палаты».



