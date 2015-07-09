Петух - птица важная! О символе года в мифах, обычаях, гаданиях и даже в иностранных языках

«Петя, Петя, петушок, Золотой гребешок, Масляна головушка, Шёлкова бородушка». Слова этой детской потешки знакомы каждому из нас. Но ведь петух – это не только непременный житель скотного двора и не только леденец на палочке для ребячьей забавы. Всё куда серьёзней: для наших предков это была священная и важная птица. С петухом связано много поверий и обычаев в культурах разных народов. Нашли они своё отражение и в языке. Кстати, а как кричат предвестники зари, скажем, по-французски, по-японски или на хинди? И зачем жареному петуху нас куда-то клевать? Об этом и другом мы и «покудахчем» на досуге.

Особое внимание люди издревле уделяли трём петухам: белому, чёрному и красному. Наши прапрапрапра…почитали Петуха и как воплощение огня, светлых сил, мощи, боевого задора, плодовитости, хранителя, и в то же время его очень часто и практически повсеместно приносили в жертву богам, духам и высшим силам. Так, славяне при строительстве дома убивали чёрного петуха. С таким оперением птица олицетворяла собой подземный мир, враждебный человеку, царство смерти (недаром Погорельский назвал свою сказку о подземных жителях «Чёрная курица». Чернушка – хоть и курица, но, по сути, оборотень и проводник мальчика Алёши в тайное царство). А вот белого кочета посвящали высшим божествам, поэтому считалось, что белый петух приносит в дом счастье.

В верованиях многих народов Петух был вещей птицей и наделялся способностью противостоять нечистой силе: «Первые кочета полночь опевают, вторые - чертей разгоняют, третьи - солнышко на небо зовут». И действительно, помните, как там было у Гоголя, в его «Вечерах на хуторе близ Диканьки»:

«…Гроб грянулся на средине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы…» (повесть «Вий»).

Из петуха готовили ритуальные блюда для празднования окончания жатвы, свадьбы и поминок. А вот, например, тверские езиды режут петухов в качестве жертвоприношения и благодарности Богу, если удалось избежать смертельной опасности или крупных неприятностей. Кстати, «петух» на езидском звучит так же, как и на арабском – «дик».

- Если, например, человек попал в ДТП или успешно прошла операция, мы совершаем ритуал курбан - жертвоприношение. Над петухом обязательно читаем молитву, затем его убивают и готовят кушанье, которым угощаем друзей и соседей. Из петуха мы также готовим блюда на праздники – Пасху езидов и Пасху Святого Георгия, - пояснил руководитель Тверской общественной организации «Пирани» Задо Джндоян.

Неверно полагать, что петух – это только мужской символ. Как рассказала ТИА Полина Акулова, заведующая сектором по фольклору Детского музыкального центра ТГОМ, петуха вышивали на рушниках и на подолах женских платьев. Только называли их уже павами или жар-птицами.

- Павы, согласно преданиям, охраняли райское дерево, которое в дохристианской традиции было древом рода или жизни.

А вот выражение "Пустить красного петуха" (означает "устроить пожар") известно многим языкам и восходит к древней языческой символике огня и культу богов-громовержцев.

- У многих народов красный петух был символом божества огня и солнца, и они приносили красных петухов в жертву этому божеству (оно у разных народов было своё: например, у славян богом огня был Перун, богом солнца - Сварог, а у древних германцев - громовержец Тор). Известны поверья о том, что во время грозы вместе с молнией на землю спрыгивает красный петух, который поджигает дома. Кстати, эта связь петуха с молнией нашла отражение и в материальной культуре: издавна жестяными фигурками петуха украшали крыши домов и храмов, чтобы предохранить их от попадания молнии и пожаров, - рассказала Ирина Ганжина, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель ТвГУ.

Вообще о петухе в русском языке есть несколько фразеологизмов: "дать (пустить) петуха" - издать писклявый звук во время пения; "вставать с петухами", "жить с петухами" - т.е. вставать очень рано, "гулять до петухов" - т.е. всю ночь, до рассвета (в этих трех оборотах слово «петухи» стало обозначением раннего времени). Есть еще устаревшее выражение "думает только индейский петух" - так шутливо говорили в ответ на оправдание: "Я думал...", а сейчас это выражение звучит как "Индюк тоже думал, да в суп попал". Или вот ещё - "Попасть как кур во щи" - о человеке, который попал в глупое положение или в беду. Ведь петуха в старину называли «кур».

- Что касается выражения "Пока петух жареный не клюнет", ни в одном из многочисленных словарей фразеологизмов я не нашла упоминаний о его этимологии. То, что пишут в интернете, мне кажется, находится в области недостоверных предположений. На мой взгляд, это выражение (как и многие пословицы и поговорки, автор и условия возникновения которых неизвестны) сформировалось в народной среде под влиянием бытовых наблюдений за повадками животных: как известно, петухи нередко в целях защиты своих кур клюют обидчика; понятно, что жареный петух сделать этого не сможет - то есть это из той же области, что выражения типа "когда рак на горе свистнет", т.е. никогда, - пояснила Ирина Михайловна.

А вот как кричит петух? В целом и общем, звонкое петушиное пение звучит приблизительно одинаково во многих языках, хотя, безусловно, различия есть. Так, наше русское «кукареку» созвучно венгерскому кукурику (kukuriku), немецкому кикерики (kikeriki), греческому кикирику (kikiriku). Немного иначе орут петухи в Дании - кикилики (kykyliky), Голландии - кукелеку (kukeleku), Франции - кокорико (cocorico), Испании - кьикьирикьи (quiquiriquí), Японии - ко-ке-кок-ко-о (ko-ke-kok-ko-o), Финляндии - кукко кьеку (kukko kiekuu). А вот итальянец похож на воробья - чикчиричи (chicchirichí). В Англии кочет заворачивает что-то сложное - кок-а-дудл-ду (cock-a-doodle-doo). Зато китайский петух вообще какой-то неправильный: все петьки как петьки, а этот говорит "вово".

ТИА опросило нескольких студентов-иностранцев, учащихся в Твери, о том, как на их языке звучит слово «петух», его пение и пожелание «С Новым годом!».

На Руси, да и не только, был распространен обряд гадания с помощью «сонного» петуха. Так, на полу в горнице, например, раскладывали: зерно (к урожаю), монетки (к богатству), колечко (к замужеству), щепку или крест (к смерти), ставили плошку с водой (муж пьяницей будет) и т.п. Далее девушки заносили из тёмного помещения петуха, который на свету «прозревал» и предсказывал судьбу – то есть смотрели, к чему он ближе подойдёт или где остановится. Девчата также гадали с петухом и на замужество – у которой первой зерна поклюёт, той и красный сарафан шить.

Ах, да, интересный факт – по-научному гадание с помощью петухов называется алектриомантия. Именно этим мы и занимались в ТИА, когда готовили наше забавное предсказание на будущий год.

Сейчас настало время поблагодарить уходящий год за всё хорошее, что в нём было. Но всё же високосный он и есть високосный. Обезьяна – не наш зверь. И так хочется надеяться, что Петушок принесёт нам удачу, счастье и радость. С новым годом, дорогие ТИАвцы! А напоследок для поднятия настроения маленький подарок от наших друзей из Шри-Ланки, которые на празднике тверского лингвострановедческого клуба АНЕФРА исполнили песенку на русском языке.