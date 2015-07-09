Тверской Дед Мороз по вызову: как встречают главного сказочного персонажа, о подарках, современных детях и их родителях

Роман Уткин – один из самых желаемых гостей для людей всех возрастов. Его прихода ждут с огромным нетерпением и восторгом, перед ним раскрываются все двери: от простеньких тамбурных и подъездных с кнопочными замками до кованых роскошных ворот. Потому что Роман - тверской Дед Мороз с восьмилетним стажем. Он уже хорошо знаком многим семьям, детям и взрослым, поскольку каждый год, начиная с 20 декабря, вместе со Снегурочкой он приходит в гости на утренники, корпоративы и в дома тверичан. О том, как встречают главного сказочного персонажа, о подарках, современных детях и их родителях – в предновогоднем интервью ТИА.

Записала Наталья Сердобинцева, иллюстрации Владимира Орехова.

От танцовщика – к отделочнику – и к Деду Морозу

Заканчивал я наше культ-просвет училище по классу хореографии, занимался бальными танцами в ансамбле «Вдохновение», работал в детском кружке. Потом была армия, когда отслужил в начале 90-х все клубы позакрывались, и худруки оказались никому не нужны. Я пошёл работать на ТЭЦ-4, потом мы с сестрой организовали кооператив – торговали шашлыком на трассе. Потом я работал в банке, пока не грянул дефолт 98-го. Пришлось переучиваться – я стал работать в бригадах по отделке квартир. Бывает даже, что приходишь в дом поздравлять детишек, а я там ремонт раньше делал. Сейчас я работаю завхозом в тверской школе-интернате №2.

В Деды Морозы я попал случайно – моя знакомая, у которой сервисное агентство, как-то попросила выручить – подработать перед праздниками. Сначала, тяжеловато было, потому что отвык с детьми общаться, а после третьего раза так втянулся, мне так понравилось! Конкуренция на рынке Дедов Морозов сейчас большая: много есть всяких агентств, студенты подрабатывают. Но у меня уже свои постоянные клиенты – несколько лет подряд заказывают, просят прислать только меня. Вот, например, семья, у них четверо детей. Младший родился два года назад, старшей дочке уже лет 17, и вот к каждому ребёнку мы все восемь лет приходим 31 числа. И все нам стихи рассказывают, и поют.

Деды Морозы тоже люди

Начинаем мы работать где-то в 20-х числах декабря, и ближе к Новому году вызовов всё больше. Так, 30 и 31 декабря у нас по 12 вызовов в день – мы работаем с 10:00 и до 23:00. Правда, когда утренники в детских садах, то на дом стараемся уже вызовы не брать – тяжело, дети столько энергии забирают. Я вот вчера два утренника провёл и к вечеру был как выжатый лимон. Иногда нас просят и в полночь прийти 31 декабря, и денег не жалко. Говорят, назовите цену. Мы, чтоб отвязаться, брякнули – 20 000 рублей. Но ведь не всё же деньгами меряется, мы ведь тоже люди, и нам хочется встретить Новый год в кругу семьи. Так что мы отказываем.

Дети – цветы жизни, но такие разные

Вы знаете, очень многие дети так искренне верят в Деда Мороза. Нет, конечно, есть те, кто говорит: «Ой, да мы знаем, вы не настоящий, к нам в детский сад другой Дед Мороз приходил». Маленькие все верят, которым 3-5 лет. Конечно, в 10 лет дети уже взрослые. Но даже к ним нас приглашают. Мы с ними об учёбе говорим, они уже об успехах и достижениях хвастаются.

Дети, как и семьи, все настолько разные. Есть очень стеснительные, их сначала разговорить надо, некоторые даже убегают и в комнате запираются. Мы их потом с папами-мамами уговариваем выйти. А есть и в три года уже такие боевые: выбегают, за руку берут, ведут к ёлке, тут же стихи на ходу шпарят. Есть такие гиперактивные дети – эти даже и двух минут спокойно посидеть не могут: он стих читает, а сам то на стуле посидит, то на диван перескачет. Помню, бабушка нас пригласила и объясняет: вы минут пять с ним поиграйте, больше не получится. А как только ребёнок нас увидел, рот раскрыл, во все глаза смотрел. И стихи читал, и играл. В общем, семья в шоке была – сказали, что таким они своего ребёнка ещё никогда не видели. А бывают и такие, которые на нас и внимания не обращают, интерес проявляют, только когда подарок из мешка достаю. Больше стало неадекватных детей – непослушных, избалованных, грубых. В квартирах игрушек навалено до потолка. В общем, очень все разные. Хотя все дети так нас ждут, очень ждут и готовятся!

О стихах и не только

Есть настолько талантливые дети! Кто на скрипке нам сыграет, кто на аккордеоне, кто на пианино в четыре руки. Некоторые такие стихи рассказывают – диву даёшься. Как-то приехали к шестилетнему мальчику, а он нам «Евгения Онегина» наизусть читает. Представляете? Ему родители – ну, хватит, Дедушка уже послушал, - а его не остановить. Или тоже помню, нам как-то мальчик постарше читал «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…».

Чем пахнет от Деда Мороза

Родители очень благодарно нас принимают, с удовольствием участвуют в играх, конкурсах. Мы ведь 30 минут на каждом вызове работаем, вроде мини-утренника проводим: загадки, хоровод водим, танцуем «Шарики-фонарики», да много чего. Хорошо, сейчас в интернете много всяких материалов, оттуда идеи берём. Нам в ответ тоже подарочки дарят – шоколадки, конфеты. За стол иногда зовут - выпить-закусить. Но мы отказываемся: как же я могу прийти к ребёнку, а от меня перегаром разить будет? Родители сами иногда жалуются: вот, мол, в прошлом году приходил дед Мороз, так он еле на ногах стоял. А я даже курить бросил семь лет назад. Поэтому ни табаком, ни алкоголем от меня не пахнет. Даже от парфюма пришлось отказаться. Я как-то пришёл, а мне ребёнок и говорит: «Ой, Дедушка, от тебя так вкусно духами пахнет!».

Инструкция: перед приходом Деда Мороза проветрите помещение

Костюмы у нас хорошие. Мне каждый год только бороду и волосы обновляют, потому что быстро пачкаются. Ну, немного щёки и нос румяним. Мой костюм потом в химчистку сдают, а Снегурочка часто себе новый костюм шьёт - всё-таки женщина. Хорошо, когда на улице мороз. Потому что в квартирах так жарко, упреешь, потом мы выходим все мокрые. А некоторые уже знают и проветривают комнаты перед нашим приходом.

Ты подарки нам принёс?

Перед тем, как войти в дом, нам родители подарки для детей передают. Иногда они даже в мешок не помещаются. Раньше в основном дарили книги, конструкторы, развивающие или настольные игры, наборы для творчества, краски. А сейчас дарят гаджеты – телефоны, планшетники, ноутбуки, компьютеры, золотые украшения. Даже шестилетним. Иногда спортинвентарь – коньки, лыжи, мячи. Маленьким дарят игрушки – персонажей из мультсериалов. Я таких и не знаю. Ну, Лунтики, Маленькие пони, всякие свинки Пэппы – это ещё куда ни шло, я их имена выучил. Но иногда такое вынесут – что за зверь, как зовут? Что по телевизору смотрят, то и заказывают. Ну, и всегда прилагаются сладкие подарки. Всегда! Это нерушимая традиция! А было пару случаев, когда мы и для взрослых подарки делали: клали в мешок коробочку с обручальным колечком, потому что при нас парень делал своей девушке предложение, а мужья жёнам просили подарки положить. Мы потом с них тоже потребовали номер самодеятельности. Они, конечно, застеснялись, но потом всё же выступили.

Взрослые – те же дети, даже хуже

На корпоративы мы, конечно, приходим с другой программой. Там уже конкурсы и игры для взрослых, но вы и представить себе не можете, как нам рады и с каким восторгом народ нас ждёт, веселится, похлеще детей. Рвутся из-за стола, подпрыгивают от желания поиграть с нами. Ну, и конечно, все потом селфи делают. А когда в модельном агентстве были, так там девушки с нами фотосессию устроили, отпускать не хотели. А вообще мне повезло – ни разу за все восемь лет мне не попадались неадкватные, буйные или пьяные люди.

«Дедморозить» - это драйв

Я очень люблю свою работу, потому что несу радость в дом. Конечно, это выматывает, с одной стороны, но с другой стороны, я тоже получаю в ответ такой колоссальный заряд позитива. На весь год потом хватает. Меня друзья спрашивают: «Ну как? В этом году будешь «дедморозить»? А как же! Мне это бесконечно нравится. Знаете, как на меня дети смотрят?! Я чувствую себя волшебником.