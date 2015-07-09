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Самолет Почты России совершил первый международный авиарейс

Самолет Почты России совершил первый международный авиарейс - ТИА
30 Декабря 2016 11:44
Автор: TIA

Фоторепортаж

Магистральный грузовой самолет Почты России Ту-204С1 (Петр I) совершил первый международный авиарейс в Китай для последующей доставки почты в Россию. 21 тоннa отправлений 30 декабря будет доставлена почтовым бортом из Харбина в Екатеринбург.

Использование собственной авиации в том числе на международных маршрутах дает Почте России возможность не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно регулировать логистику и объемы почты на маршрутах, вне зависимости от имеющегося расписания регулярных рейсов других авиаперевозчиков.

Международные рейсы, с учетом оптимизации логистики, будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. Например, после прибытия в Новосибирск или Екатеринбург самолет может продолжить рейс по внутренним маршрутам в другие города России или осуществить перегрузку на другой вид транспорта (авто, ж/д). Эта схема позволит также диверсифицировать почтовые потоки по регионам, что позволит ускорить обработку почты и сократить сроки доставки.

«Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов – это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем к Харбину добавятся другие торговые, индустриальные и логистические центры Китая: Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень и др. В России основными пунктами доставки китайских почтовых отправлений наряду с Екатеринбургом станут Москва, Новосибирск и Хабаровск.

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С Почты России. Меньше чем за месяц собственные магистральные самолеты совершили 24 рейса и перевезли 684 тонны почты и грузов в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Норильск, Певек, Анадырь, Хабаровск, Якутск, Красноярск и другие.

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Метки: почта россии самолет Почты России международные авиарейсы
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