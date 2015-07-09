Тверичанка неожиданно для себя выиграла сертификат от дилерского центра LADA, компании РУМОС-Авто

- Ты представляешь, мы выиграли сертификат! - Татьяна Грядовкина звонит своему мужу и почти кричит от радости: – Чудеса под Новый год случаются, а ты мне не верил! 29 декабря Татьяна выиграла лотерею от компании РУМОС-Авто и стала обладателем сертификата на покупку бытовой техники. Сразу из автосалона она поехала за полезными и нужными подарками на Новый год близким людям.

В беспроигрышной лотерее приняли участие около шестидесяти автомобилистов. Поучаствовать в ней было просто: в течение месяца каждый, кто проходил тест-драйв в дилерском центре LADA компании РУМОС-Авто и заполнял купон, автоматически становился участником розыгрыша. Главный приз – сертификат на 25 000 рублей на покупку бытовой техники, остальным участникам – бесплатная диагностика подвески.

Олег Соколов проходил тест-драйв вместе со своим 19-летним братом, который совсем недавно получил водительское удостоверение и сейчас занимается подбором автомобиля. Выбор новоиспечённого автомобилиста пал на LADA Granta Sport:

- Брату очень понравилась: хорошее ускорение, разгон быстрее. Большой плюс – адекватная цена, да и скидку в автосалоне бонусом предложили. А если и главный приз выиграем, купим домой холодильник.

Атмосфера в дилерском центре днём 29 декабря была чуть напряженной – собравшиеся ждали результатов лотереи. Почетная возможность крутить барабан досталась совсем маленьким участникам Григорию и Ксении Веселовым, которые пришли сюда с родителями. Сестра раскручивала, а брат доставал билеты с номерами.

- Участник номер «десять», - громко объявил победителя Григорий.

- Не может быть! Я выиграла! – послышалось из толпы.

Главный приз достался Татьяне Грядовкиной. Как она призналась, до конца не верила, что победит. Сертификат на покупку техники ей пришёлся как нельзя кстати: подарки в предпраздничной суматохе купить не успела, а бытовая техника – подарок, полезный каждому, всегда пригодится в хозяйстве.

- Бабушке микроволновку куплю, себе – что-нибудь в автомобиль, остальное потрачу на подарки родным, - делится планами победительница.

Татьяна – автомобилист с большим стажем и опытом вождения. Она работает в такси, поэтому хорошо не только водит, но и разбирается в машинах:

- Я с уверенностью могу сказать, наш автопром по стоимости и эксплуатации превосходит иномарки. Я купила иномарку – волосы дыбом встают от стоимости деталей и ремонта. Решила снова пересесть на отечественный авто и прокатилась на LADA Vesta. И сразу решила её купить.

Как говорит Татьяна, большое достоинство Vesta – это подвеска: машина едет мягко и плавно, в ней удобно ехать и на передних сидениях, и на задних. Во-вторых, элементы активной и пассивной безопасности. Кроме того, у LADA Vesta очень чувствительная тормозная система, великолепная трансмиссия и шумоизоляция. Уже в базовой комплектации есть подогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, система АБС, контроль устойчивости и, что важно, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, которая необходима водителям такси. В общем, иномаркам своего класса LADA Vesta ни в чём не уступает. А дизайн машины – вне всяких похвал.

В планах Татьяны – покупка LADA Vesta. А пока она отправится за покупками подарков.

Папа Гриши и Ксюши – Андрей Веселов – не расстроился, что не получил сертификат. Как он говорит, бесплатная диагностика подвески с нашими дорогами всегда придётся кстати. Андрей проверял на тест-драйве на прочность LADA XRAY:

- Я прокатился за рулём по трассе. Держит дорогу хорошо, разгон набирает достойно, учитывая, что мощность двигателя 106 лошадиных сил. Вместительность довольно хорошая, несмотря на компактность автомобиля. Подкупает шикарный дизайн и клиренс, конечно. С нашими дорогами – то, что нужно.

Дилерский центр LADA в Твери открылся сравнительно недавно, но уже заслужил доверие у автомобилистов. 29 декабря в салоне было очень оживлённо: сделать себе подарок под Новый год – купить новенькую машину – пришли сразу несколько человек.

Юрий Лукьяненко пришёл за LADA Vesta после её тест-драйва:

- Машина зачётная, соответствует своему классу, внешнему виду, подкапотному и подбагажному состоянию, скажем так. Новый дизайн, что у Vesta, что у XRAY хорош. Я работаю в Тольятти и давно присматриваю эти машины. Свою Весту я уже оплатил, из автосалона поеду на ней.

Дилерский центр LADA компании Румос-Авто расположен на 165 км автодороги Москва – Санкт-Петербург. Тел./факс: (4822) 36 36 36. Время работы: ежедневно с 09.00 до 21.00.

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