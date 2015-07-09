Новый год по новым правилам: что изменится в нашей жизни в 2017 году

Изменения, который принесёт с собой новый 2017 год, коснутся самых разных сфер нашей жизни. Так, с нелицензированными коллекторами можно попрощаться, за полисом ОСАГО автомобилистам больше не нужно стоять в очереди, а справки, паспорта и права можно получить в МФЦ. С нового года слуги народа станут выходить на пенсию всё позже и позже, алкоголь и сигареты вновь подорожают, но в качестве приятного, тарифы на ЖКХ в Тверской области вырастут меньше, чем в других регионах, а пенсии «с хорошим настроением» проиндексируют. Неизменными в новом году останутся цены на безалкогольное пиво и мусорные свалки кругом.

Прощайте, коллекторы без лицензии!

Резонансный закон, который ограничивает деятельность коллекторов и защищает должников от угроз и ночных звонков. вступит в силу с 1 января 2017 года.

Закон запрещает коллекторскую деятельность без лицензии. Так, незарегистрированные в реестре коллекторы не имеют права заниматься взысканием долгов, то есть звонить, угрожать и преследовать должника. Так же не имеют права требовать у вас долги люди с судимостью и коллекторы, которые нахозятся за пределами РФ.

Документ ограничивает и время, когда взыскатель имеет право контактировать с должником. В будние дни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни - с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного контакта в неделю.

Что важно, следить за исполнением закона будет Федеральная служба судебных приставов, которая создаст специальное управление для контроля за коллекторами. Штрафы нарушителей ждут внушительные: от 5 до 50 тысяч рублей.

МРОТ вырастет, но меньше обещанного перед выборами

В январе 2017 года не будет традиционного повышения уровня минимального размера оплаты труда. Он произойдет в июле. Во второй половине года МРОТ увеличится на 4 % (вместо обещанных перед выборами 17 % с начала года). Соответствующий Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» подписал 20 декабря Владимир Путин.

Если говорить о денежном выражении, то МРОТ с июля 2017 года вырастет на триста рублей до 7 800 рублей вместо предвыборных 8 800 рублей.

Чиновники станут старше

Пенсионный возраст чиновников начнёт расти с 1 января 2017 года. Сейчас служащие получают страховую пенсию и пенсию за выслугу лет при достижении 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) - как и все остальные граждане РФ. С начала года пенсионный возраст чиновников будет увеличиваться постепенно - ежегодно по полгода. И в итоге вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Кстати, высвобожденные в результате такой реформы средства власти обещали направлять на повышение пенсий всем россиянам.

Для слуг народа ужесточатся требования и к стажу, необходимому для получения пенсии. Теперь чиновники должны будут «прослужить народу» 20 лет, а не 15, как сейчас.

Пенсии подарят «хорошее настроение»

Вместо второй индексации пенсий в 2016 году российские пенсионеры получат единовременную выплату 5 000 рублей в январе 2017 года. Индексация проводится два раза в год с учетом роста цен, чтобы уровень жизни населения не снижался, но из-за финансовых трудностей в 2016-м, государство подняло пенсии всего один раз и на 4%.

Что касается «хорошего настроения»в новом году, то Пенсионный фонд его обещает: пенсии увеличатся в соответствии с базовым пенсионным законодательством. То есть страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за прошлый год, а индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Так, в новом году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 657 рублей. А это целых 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера, уточняет Пенсионный фонд России.

Накопительная часть пенсий в 2017 году будет по-прежнему заморожена.

Материнский капитал заморозят

Закон об отмене до 2020 года индексации материнского капитала за рождение второго и последующего ребенка подписал Владимир Путин. «Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», - говорится в документе.

Последний раз размер выплаты индексировался в 2015 году, сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тысяч 26 рублей. До 2020 года она меняться не будет.

Алкоголь, сигареты и дизтопливо станут ещё дороже

По итогам третьего чтения в Госдуме вырастут ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы вводятся в отношении электронных сигарет (как на само устройство, так и на жидкость для электронных систем доставки никотина) и нагреваемого табака. Повышение ставок акцизов произойдёт с 1 января 2017 года.

Приятная новость: несмотря на долгие споры о введении ставки акциза на безалкогольное пиво, оно по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.

За паспортами, правами и справками – в МФЦ

С 1 февраля 2017 года граждане России смогут получать в многофункциональных центрах заграничные и общероссийские паспорта и обменивать водительские права. Эти меры утвердило постановление правительства. Еще одна новая услуга, которая появится в списке МФЦ с начала 2017 года – это выдача справок об отсутствии административных наказаний за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Электронный ОСАГО

Приобрести страховку можно будет не выходя из дома, главное чтобы под рукой был компьютер и выход в интернет. С 1 января 2017 года все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны продавать электронные полисы.

Страховщики должны «обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов», а страхующиеся – указывать верные данные. Если по какой-то причине клиент указал ложную информацию, и стоимость страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может взыскать всю выплату пострадавшему (если был страховой случай) или разницу между «нормальной ценой» и «заниженной» (если выплат не было).

"Платон" удвоится

С сегодняшних 1,53 рубля, которые платили большегрузы за километр пути, тариф вырастет до 3,06 рублей. Министр транспорта РФ Максим Соколов пояснил, что коммерческий грузовик весом более 12 тонн наносит дорогам ущерб, сопоставимый с проездом по ним до 30 тысяч легковых автомобилей, а повышение тарифа позволит создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта. Как повышение тарифа для фур отразится на жизни людей, министр транспорта не пояснил.

В Тверской области меньше всех вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2017 года россиян ожидает очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Больше всего коммунальные услуги подорожают в Москве - тарифы вырастут на 7%. Также серьезное повышение ожидает Дальний Восток, Якутию и Камчатский край. Жители этих регионов будут платить на 6% больше.

А самый минимальный рост тарифов в России будет на Чукотке, Сахалине и (неожиданно) в Тверской области — на 3,4%.

Распоряжение правительства России, в котором прописаны новые повышающие индексы платы за ЖКУ по всем субъектам страны было опубликовано 19 ноября. Правительство ежегодно определяет значения индексов по субъектам РФ. Они ограничивают максимально допустимый рост всех платежей граждан за коммунальные услуги в регионах. На основании этого индекса РЭК Тверской области будет принимать новые тарифы, которые не могут вырасти больше, чем утвердило правительство РФ.

Тверь перейдёт на «одноглавую» систему управления

Случится это не первого января, а ближе к концу года, но, тем не менее, серьёзно изменит жизнь города. Вместо назначенного в декабре 2016 года сити-менеджера Алексея Огонькова и четыре года назад избранного мэра Александра Корзина останется один глава города. Он будет избираться депутатами Тверской городской Думы из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Так Тверь станет одноглавой, какой в общем-то и была до 2009 года.

Проезд подорожает

С 1 января стоимость проезда в ряде тверских маршруток повысится до 22 рублей. И это далеко не предел. Маршрутчики убеждены, что цена проезда должна быть 40-45 рублей. А в соответствии с федеральным законодательством, они вправе сами устанавливать цены за проезд, такую, какую вздумается.

Мусор сбросят на 2019 год

А вот с мусорной реформой, целью которой является цивилизованный переход к раздельному сбору и переработке мусора, нам придётся подождать ещё два года.

По закону об отходах региональные власти были обязаны разработать территориальные схемы обращения с отходами и предоставить их на согласование в Росприроднадзор. В этих схемах должны быть проанализированы все мусорные потоки региона и обозначены места переработки отходов, а также регионам необходимо провести конкурсы на место региональных операторов – компаний, которые будут теми самыми мусорными потоками заведовать.

Из 23 регионов с разработкой схем не справились Вологодская и Тверская области, а также Республика Тыва. Регионы, уже согласовавшие схемы обращения с отходами, могут перейти на новую систему раньше.