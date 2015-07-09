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В Тверской области пропала студентка. Уехала на учебу и домой не вернулась

30 Декабря 2016 10:38
Автор: TIA

Фоторепортаж

Разыскивается Богданова Анастасия Александровна 24.08.2001 г.р. 16 декабря из дома – деревня Братково, отправилась на учебу в Старицу в «Тверской технологический колледж», но до места так и не добралась.

Предположительно может находиться в Твери.

Приметы: рост 155-160 см, лицо овальное, волосы черные до плеч, прямые, глаза серо-зеленые, худощавого телосложения.

Особые приметы: вертикальный шрам 1,5 см на правой щеке.

Была одета: фиолетовая крутка с капюшоном и поясом, синие джинсы, кроссовки зимние черного цвета с розовыми вставками.

При себе у нее был мобильный телефон, в данный момент выключен.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 89157225566, 89201650885, 102 или 8(48263)23462.

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Метки: пропала девушка пропала студентка
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Комментарии (1)

  • blkm 
    Новый год уехала встречать, после праздника сама объявится, если раньше не вычислят у кого могла зависнуть. Молодая, кровь играет.
    30.12.2016 12:49
    0 | 4
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