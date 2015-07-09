В Тверской области осудили бывшую заведующую детского сада, которая фиктивно утраивала своих родственников и знакомых на работу

Вынесли приговор бывшей заведующей МДОУ «Черногубовский детский сад». Она признана судом виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствие и суд установили, что с лета 2011 по осень 2015 года заведующая МДОУ «Черногубовский детский сад» периодически фиктивно трудоустраивала своих знакомых и родственников на различные должности в детский сад и выплачивала им зарплату.

На первоначальном этапе следствие располагало лишь единичным случаем фиктивного трудоустройства. В ходе следствия допросили более 50 человек трудоустроенных и фиктивно трудоустроенных сотрудников детсада. После допроса свидетелей женщина дала признательные показания. Как установило следствие ущерб от совершенных преступлений бывшей заведующей МДОУ «Черногубовский детский сад» составил более 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Приговором суда​ женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и штрафом 80 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Тверской области