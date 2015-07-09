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В Тверской области осудили бывшую заведующую детского сада, которая фиктивно утраивала своих родственников и знакомых на работу

29 Декабря 2016 16:20
Автор: TIA

Вынесли приговор бывшей заведующей МДОУ «Черногубовский детский сад». Она признана судом виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствие и суд установили, что с лета 2011 по осень 2015 года заведующая МДОУ «Черногубовский детский сад» периодически фиктивно трудоустраивала своих знакомых и родственников на различные должности в детский сад и выплачивала им зарплату.

На первоначальном этапе следствие располагало лишь единичным случаем фиктивного трудоустройства. В ходе следствия допросили более 50 человек трудоустроенных и фиктивно трудоустроенных сотрудников детсада. После допроса свидетелей женщина дала признательные  показания. Как установило следствие ущерб от совершенных преступлений бывшей заведующей МДОУ «Черногубовский детский сад» составил более 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Приговором суда​ женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и штрафом 80 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Тверской области

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Метки: бывший директор детского сада приговор следственный комитет
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Комментарии (6)

  • MikeH 
    А что нажимать если не опечатка а весь текст написан через задницу?
    29.12.2016 17:13
    0 | 6

  • horton 
    Сумма штрафа удивила, как и срок...
    29.12.2016 17:42
    0 | 3

  • MikeH 
    Доходы 2 500 000 р
Расходы 80 000 р
Итого + 2 420 000 
(понятно что реально расходов было больше, но цифры взяты из текста новости, можно еще в расходы адвоката записать, но понятия не имею сколько он стоит)

Кто-то еще надеется что у нас не будут воровать?
    29.12.2016 17:53
    0 | 3

  • ChsZ 
    Что и требовалось доказать. Воруешь - воруй по крупному, ибо за мелочь поедешь на нары.

2,5 млн директор детского сада заработала бы за половину своей жизни честным трудом, а так пара-тройка лет махинаций - и миллионы у тебя в кармане. И что ты получаешь взамен? 5 лет условно, увольнение и жалких 80 тысяч штрафа. Живи дальше и радуйся.

Помнится еще кто-то защищал в комментариях эту заведующую - мол она молодец, все так делают. Конечно молодец - рубанула бабла из казны и ей за это ничего.
    29.12.2016 18:22
    0 | 5

  • blkm 
    Если как пишет ТИА,  она "фиктивно утраивала своих родственников и знакомых",то маловато дали. Нужно было построже.
    29.12.2016 19:33
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    фиктивно утраивала родственников??? неужели она изобрела работоспособный аппарат для клонирования? чо, респект, жизнь ворам)
    29.12.2016 19:46
    0 | 2
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