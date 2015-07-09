В Тверской области осуждены участники группового изнасилования несовершеннолетней

В Тверской области два местных жителя 17 и 18 лет признаны судом виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Напомним, 14 июня этого года в Кашине произошло групповое изнасилование несовершеннолетней девочки.

В ночное время знакомые между собой обвиняемые, а также их приятель и несовершеннолетняя потерпевшая (родственница одного из обвиняемых) вместе отдыхали.

Молодые люди пришли в квартиру одного из обвиняемых, где их знакомый уснул. В это время парни избили девочку, нанеся множественные удары по груди и конечностям, также сдавливали ее шею руками. Угрожая убийством, они изнасиловали подростка и совершили в отношении нее действия сексуального характера.

Суд назначил 17-летнему подростку наказание в виде 8 лет лишения свободы. А пока не наступит совершеннолетие, он будет отбывать срок в воспитательной колонии. 18-летнему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.