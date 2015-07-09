В Тверской области более 200 млн рублей направят на реставрацию памятников архитектуры в 2017 году

29 декабря губернатор Игорь Руденя провёл заключительное в этом году заседание регионального Правительства. Первым вопросом повестки дня стало рассмотрение государственной программы «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы.

Программа предусматривает финансирование отрасли на следующий год в размере 928 млн рублей. В Тверской области работают более 1,5 тыс. учреждений культуры, ежегодно их посещают более 2 миллионов человек.

Продолжится работа по реставрации и сохранению памятников архитектуры и деревянного зодчества. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 200 млн рублей. В плане — завершающий этап реставрации комплекса Императорского дворца (оранжерея и здание краеведческого музея), начало реставрации Музея тверского быта и Музея Салтыкова-Щедрина, окончание работ в главном доме усадьбы Домотканово, создание проекта по реставрации Церкви Иоанна Предтечи (Широков Погост) в Пеновском районе.

Ещё одно ключевое направление – укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В 2017 году запланирована модернизация сцены Кимрского театра драмы и комедии, капитальный ремонт кровли ДК «Пролетарка», монтаж охранно-пожарной сигнализации в библиотеке им. Горького, покупка автобуса для Тверского театра кукол. На эти цели из бюджета выделено порядка 29 млн рублей.

Модернизация должна коснуться также домов культуры и клубов в сельской местности.

Программа также включает проведение региональных, всероссийских и международных мероприятий, меры по поддержке талантливой молодёжи и социально значимых проектов, укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение доступности учреждений культуры для жителей Тверской области, сообщает Правительство Тверской области