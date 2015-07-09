Экс-зампред правительства Тверской области стал топ-менеджером

Михаил Пилавов, покинувший свой пост в правительстве Тверской области, стал топ-менеджером. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», он назначен на должность временно исполняющего обязанности главы «Нижновэнерго» - это «дочка» ПАО «Россети» — МРСК Центра и Приволжья. Пилавов сменил Олега Шавина, руководивший компанией с июля 2008 года.

Как пишет “Ъ”, официально господин Шавин подал в отставку по собственному желанию ради перехода на новую должность, но подробности смены топ-менеджера в компании официально пока не комментируют. Источники газеты утверждают, что ротация кадров может быть связана с недавним визитом главы МРСК Центра Олега Исаева в Нижний Новгород.

Михаил Пилавов родился 21 ноября 1970 в года в Ессентуки Ставропольского края.

Образование: высшее.

1989-1991 - Служба в рядах Советской Армии

1991-1995 - Оператор ЭВМ малого научно-технического предприятия «КВАРЦ», г. Ессентуки

1995-1997 - Заместитель директора по коммерческой части ООО «Пост ЛТД», г. Ессентуки

1997-2000 - Директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «ЛИСС-М», г. Ессентуки

2000-2001 - Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Арома-синтез», г. Калуга

2001-2002 - Заместитель председателя Комитета, начальник отдела лесного фонда и охраны окружающей среды Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2002-2002 - Председатель Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2002-2003 - Первый заместитель генерального директора, начальник управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Краснодарского края, г. Краснодар

2003-2003 - Заместитель генерального директора Департамента природных ресурсов, охраны окружающей среды и водохозяйственного комплекса Краснодарского края, г. Краснодар

2003-2004 - Генеральный директор ГУП «Кубань-природа», г. Краснодар

2004-2006 - Генеральный директор ООО «Гранит», г. Белореченск

2006-2009 - Заместитель руководителя Северо-Кавказского межрегионального управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Краснодар

2010-2012 - Руководитель территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае, г. Краснодар

2013-2014 - Заместитель начальника, начальник Донской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ», г. Ростов-на-Дону

2014-2014 - Советник генерального директора управления делами ОАО «МРСК Центра», г. Москва

2014-2016 - Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», г. Тверь

2016-2016 - Советник генерального директора в управлении делами Аппарата генерального директора ПАО «МРСК Центра», г. Москва

2016 - Заместитель Председателя Правительства Тверской области, г. Тверь