Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета

Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения»,— отметил он в интервью RT, объясняя необходимость закона о регулировании рунета.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает»,— сказал Клименко.