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Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета

29 Декабря 2016 13:44
Автор: TIA

Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета», об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения»,— отметил он в интервью RT, объясняя необходимость закона о регулировании рунета.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает»,— сказал Клименко.

 

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Метки: интернет россия Герман Клименко
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Комментарии (9)

  • MikeH 
    Бред какой-то...
    29.12.2016 14:10
    0 | 9

  • Whois 
    За такой политпрогноз, ежель он не согласован, могут из советников в чмыри перевести.
Ежели согласован, ГУЛАГи начнут восстанавливать.
    29.12.2016 14:12
    0 | 4

  • Бертран 
    Наша партия давно высказывала мнение, что такая супердержава как Россия просто обязана иметь полную независимость от ненадежного Запада. Всё должно быть своё- продовольствие, машиностроение, химическая и электронная промышлености. Ведь ресурсы и научный потенциал позволяют это сделать- у нас больше возможностей чем у США, не говоря о Японии и других членах семёрки. 
Хороший хозяин только на себя надеется!
    29.12.2016 14:29
    3 | 3

    • ChsZ 
      Точно!
Такое же мнение высказывала не только ваша партия, но и любая другая. Думаю, что и все граждане согласны с этим мнением.

Только вот мнение сто раз высказано, а дальше дело не идет. И поэтому сие мнение приравнивается в пуку в лужу.
      29.12.2016 16:18
      0 | 0

  • Virtue_to_Vice 
    Россия должна быть готова к тому, что ее «отключат от мирового интернета». 

Кто отключит? ФСБ?
    29.12.2016 15:16
    0 | 2

  • dsmile 
    Ага, Собственные намерения и желания приписываются внешней силе... кто то отключит...
    29.12.2016 15:29
    0 | 2

  • BARBAdos 
    советник в бреду что ли? Весь мир возьмет и обрубит кабели вокруг внешней границы РФ? Отключить от интернета своих граждан может только власть данной страны - кстати такое периодически происходит, напр. в Иране и Турции отрубали доступ к некоторым доменам. В КНДР наверное тоже "мирового интернета" нет, зато "телеграф" работает...
    29.12.2016 15:31
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    Жути нагоняет на впечатлительных россиян. Для создания такого фаервола у нас нет ни специалистов, ни средств. Разве что пенсионеры и прочие социально-незащищенные граждане скинутся на китайских подрядчиков)
    29.12.2016 15:35
    1 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Бредовые интерпретации мутных "специалистов во всякой области" - стандартный контент "Параши Тудой". Не понимаю, зачем эта шняга на ТИА.
    29.12.2016 16:06
    0 | 0
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