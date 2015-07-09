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Жителей Тверской области снимает более 3400 систем видеонаблюдения

29 Декабря 2016 11:51
Автор: TIA

28 декабря состоялось Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Тверской области.

В 2016 году в регионе снизилось количество правонарушений в общественных местах. Это результат эффективной работы УМВД по Тверской области и реализации программы «Безопасный город». Всего на территории региона установлено 3418 систем видеонаблюдения. Есть эффект и от работы добровольных народных дружин. Сегодня в Тверской области зарегистрировано 50 таких объединений, на их счету более 300 выявленных правонарушений.

На муниципальном уровне это направление хромает. Только в шести районах предусмотрены средства на поддержку дружин. А из пяти городов, которые заложили в бюджет средства на реализацию «Безопасный город», в полном объеме они освоены только в Западной Двине.

На совещании с участием ряда глав муниципальных образований были рассмотрены меры по усилению совместной работы по обеспечению правопорядка на местах, сообщает Правительство Тверской области.

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Метки: совещание по обеспечению правопорядка в Тверской области
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Комментарии (3)

  • MikeH 
    "Эффективная работа УМВД" - отличная чисто тверская шутка. Кто с нашими полицаями не сталкивался - могут ведь и поверить.

И да, в ближайшие 5 лет уличная преступность возрастет, а на сколько и какими темпами - будет зависеть от изменений на рынке труда, а именно снижения количества вакансий для людей с низкой квалификацией.
    29.12.2016 12:11
    0 | 5

  • Циничный Реалист 
    короче, бродяги, надо ходить в капюшоне, летом в кепке и очках и юзать левые мобилки на левых симках) АУЕ)
    29.12.2016 12:20
    0 | 3

  • gavr69 
    даже  видео с камер на здании налоговой службы бесследно исчезают.проверено на горьком опыте.
    29.12.2016 14:17
    0 | 2
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