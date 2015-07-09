Жителей Тверской области снимает более 3400 систем видеонаблюдения

28 декабря состоялось Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Тверской области.

В 2016 году в регионе снизилось количество правонарушений в общественных местах. Это результат эффективной работы УМВД по Тверской области и реализации программы «Безопасный город». Всего на территории региона установлено 3418 систем видеонаблюдения. Есть эффект и от работы добровольных народных дружин. Сегодня в Тверской области зарегистрировано 50 таких объединений, на их счету более 300 выявленных правонарушений.

На муниципальном уровне это направление хромает. Только в шести районах предусмотрены средства на поддержку дружин. А из пяти городов, которые заложили в бюджет средства на реализацию «Безопасный город», в полном объеме они освоены только в Западной Двине.

На совещании с участием ряда глав муниципальных образований были рассмотрены меры по усилению совместной работы по обеспечению правопорядка на местах, сообщает Правительство Тверской области.