В Твери осуждён один из мошенников, который убыточными сделками причинил ущерб ОАО «Тверьэнергосбыт» на полмиллиарда рублей

В Твери суд вынес приговор Михаилу Буквину, жителю Московской области: он признан виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

ОАО «Тверьэнергосбыт» в результате заключения трех договоров цессии получило право требования долга с контрагентов, которые изначально не имели возможность погасить задолженность из-за своей финансовой несостоятельности. Фактически подсудимый Михаил Буквин и ранее осуждённый по этому же делу Пётр Демьянов создали фиктивные документы с целью хищения денег. Все вышеуказанные заведомо неисполнимые и убыточные сделки они провернули в мае 2013 года за один день, что свидетельствует о едином умысле и сговоре. Договоры на момент их заключения являлись заведомо экономически нецелесообразными, поскольку у должника отсутствовала реальная возможность возвратить деньги. Таким образом, ОАО «Тверьэнергосбыт» причинен материальный ущерб - 500 миллионов рублей.

Преступная деятельность Буквина и Демьянова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Ранее, в декабре 2015 года, Петр Демьянов за совершение вышеуказанного преступления был приговорён к 4 годам лишения свободы.

Приговором суда Михаилу Буквину назначено наказание - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 440 тысяч рублей.