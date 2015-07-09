tvernews.ru
29 декабря Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери осуждён один из мошенников, который убыточными сделками причинил ущерб ОАО «Тверьэнергосбыт» на полмиллиарда рублей

29 Декабря 2016 11:25
Автор: TIA

В Твери суд вынес приговор Михаилу Буквину, жителю Московской области: он признан виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

ОАО «Тверьэнергосбыт» в результате заключения трех договоров цессии получило право требования долга с контрагентов, которые изначально не имели возможность погасить задолженность из-за своей финансовой несостоятельности. Фактически подсудимый Михаил Буквин и ранее осуждённый по этому же делу Пётр Демьянов создали фиктивные документы с целью хищения денег. Все вышеуказанные заведомо неисполнимые и убыточные сделки они провернули в мае 2013 года за один день, что свидетельствует о едином умысле и сговоре.  Договоры на момент их заключения являлись заведомо экономически нецелесообразными, поскольку у должника отсутствовала реальная возможность возвратить деньги.  Таким образом, ОАО «Тверьэнергосбыт» причинен материальный ущерб - 500 миллионов рублей.

Преступная деятельность Буквина и Демьянова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Ранее, в декабре 2015 года, Петр Демьянов за совершение вышеуказанного преступления был приговорён к 4 годам лишения свободы.

Приговором суда Михаилу Буквину назначено наказание - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 440 тысяч рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ОАО «Тверьэнергосбыт» Михаил Буквин мошенничество договор цессии присвоение денег
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Циничный Реалист 
    хах, ну может дракона над замком бить)
    29.12.2016 12:27
    0 | 2

  • pessimist 
    500 миллионов делим на 7 лет = почти 196 тысяч за каждые сутки сидения + бесплатное питание и проживание. Глава Почты России наверное удавится от зависти.
    29.12.2016 13:06
    0 | 4

  • TvereZ 
    за поллярда штраф меньше поллимона. Э - эффективность.
    29.12.2016 15:00
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
140

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
99

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
74

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

2016-12-26 12:29
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100