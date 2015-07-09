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В посёлке Чуприяновка Тверской области открылся новый детский сад

В посёлке Чуприяновка Тверской области открылся новый детский сад - ТИА
29 Декабря 2016 11:28
Автор: TIA

Фоторепортаж

28 декабря официально открыли детский сад в посёлке Чуприяновка Калининского района. Символический ключ заведующей учреждением вручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Около 20 лет в посёлке не было своего дошкольного учреждения. Строительство детского сада на 110 мест в Чуприяновке началось в 2014 году. Из-за действий недобросовестного подрядчика сроки сдачи оказались сорваны. Часть субсидии, выделенной на реализацию проекта, пришлось возвращать в федеральный бюджет.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в 2016 году на завершение работ было направлено 75 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. Строительство возобновилось весной этого года.

Сегодня детский сад «Огонёк» готов к работе. Учреждение построено с соблюдением всех требований безопасности и современных стандартов дошкольного образования. Полностью укомплектованы необходимым оборудованием музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кухня, санитарные комнаты. Имеется помещение для стирки и хранения белья, во дворе — просторные площадки для прогулок, сообщает Правительство Тверской области

На территории учреждения работают системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также система пожарного контроля и оповещения.

В качестве подарка на новоселье каждая из шести групп сада «Огонёк» получила игровые наборы, а также многофункциональный игровой стол от Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, который взял шефство над учреждением.

«Необходимо вводить минимум один детский сад в год. В следующем году мы планируем открытие сада в Бологовском районе, на очереди — Максатиха и Торопец», — сказал Игорь Руденя.

 

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Метки: чуприяновка детский сад игорь руденя
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Комментарии (1)

  • RSERG 
    Ну как же тут без губернатора обойтись? Ни как!!!!
    29.12.2016 11:50
    0 | 1
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