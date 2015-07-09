Пьющую мать ограничили в родительских правах

У жительницы Жарковского района есть на иждивении восьмилетний ребенок. Сама женщина нигде не работает и не принимает попыток к трудоустройству, ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, полностью устранилась от своих родительских обязанностей.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

На протяжении последних трех лет ее дочь проживает с родной бабушкой и полностью находится на ее обеспечении.

- По результатам проверки прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об ограничении матери ребенка в родительских правах. Жарковским районным судом Тверской области исковые требования прокурора района удовлетворены, - сообщает прокуратура Тверской области.