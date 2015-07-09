В Торжокскую районную больницу поступил передвижной рентгеновский аппарат

Торжокская ЦРБ пополнилась современным диагностическим оборудованием: для учреждения закупили передвижной рентгеновский аппарат. Он компактный, его можно доставить к месту исследования и установить даже в тесных условиях, например, в узких проходах между койками.

Оборудование полностью соответствует требованиям безотлагательного оказания медицинской помощи и позволяет выполнять рентгеновские исследования в предельно сжатые сроки. Аппарат даёт изображение высокого качества, что делает диагностику максимально точной.

Кроме Торжокской больницы, высокотехнологичную технику получили также больница №7 в Твери, для которой приобретен стационарный рентген, и детская больница № 3 Твери, куда поступил цифровой флюорографический передвижной комплекс. На эти цели было выделено 38 миллионов рублей.