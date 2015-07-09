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В Торжокскую районную больницу поступил передвижной рентгеновский аппарат

29 Декабря 2016 10:41
Автор: TIA

Торжокская ЦРБ пополнилась современным диагностическим оборудованием: для учреждения закупили  передвижной рентгеновский аппарат. Он компактный, его можно доставить к месту исследования и установить даже в тесных условиях, например, в узких проходах между койками.

Оборудование полностью соответствует требованиям безотлагательного оказания медицинской помощи и позволяет выполнять рентгеновские исследования в предельно сжатые сроки. Аппарат даёт изображение высокого качества, что делает диагностику максимально точной.

Кроме Торжокской больницы, высокотехнологичную технику получили также  больница №7 в Твери, для которой приобретен стационарный рентген, и детская больница № 3 Твери, куда поступил цифровой флюорографический передвижной комплекс. На эти цели было выделено 38 миллионов рублей.

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Метки: рентген торжок торжокская црб передвижной рентгеновский аппарат
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Комментарии (3)

  • Mikhail69 
    А потом к пациентам, между кроватями которых будет устанавливаться аппарат, можно будет обращаться "ваше сиятельство"?
    29.12.2016 11:07
    0 | 2

  • MikeH 
    Задам всего один простой вопрос: а в больницах есть в достаточном количестве персонал, который умеет работать с этой техникой?
    29.12.2016 12:15
    0 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      Это всё потому, что в России погорячились с отменой крепостного права. И теперь каждый докторишка или рентгенлаборант считает, что за его труд ему что-то должны. Вот с какими непатриотичным, бездуховным контингентом приходится работать главнюкам ЛПУ!
      29.12.2016 16:14
      0 | 0
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