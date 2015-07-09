В Тверской области понадобилась неотложная помощь 22-летнему парню

28 декабря 2016 года привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи молодому человеку 1994 года рождения. Он находился в центральной районной больнице Бежецкого района с диагнозом хроническая почечная недостаточность.

Вертолёт КА-32А МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в ЦРБ Бежецка. На месте было принято решение транспортировать молодого человека в Тверь.

Около 16 часов пациент под надзором врачей вертолетом был доставлен в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.