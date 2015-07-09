В Тверской области назначен новый руководитель Управления по вопросам миграции

28 декабря начальник регионального Управления МВД России Владимир Андреев представил личному составу УВМ нового руководителя полковника полиции Андрея Иванова, приказ о назначении которого был подписан накануне.

Андрей Иванов окончил в 1993 году Калининский политехнический институт, второе высшее юридическое образование получил в Тверском государственном университете. Прошел служебный путь от участкового уполномоченного Московского отдела полиции города Твери до начальника службы участковых полиции Тверской области, работал в муниципальной милиции, занимал руководящие должности в подразделении по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка.

Представляя нового руководителя личному составу УВМ, Владимир Андреев поставил ряд первоочередных задач, в частности, особое внимание уделить вопросу качественного и своевременного предоставления государственных услуг в данной сфере.

«Я уверен, что опыт, который вы получили на службе, будет полезен в работе по развитию миграционной службы Тверской области, - отметил начальник УМВД. - Прежде всего, нужно сконцентрироваться на работе и сделать всё для эффективной реализации государственной политики и правового регулирования в сфере миграции».

Андрей Иванов поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность работать над качественным исполнением поставленных задач, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.