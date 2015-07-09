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В Тверской области под колесами грузовика погиб 6-летний мальчик

28 Декабря 2016 21:11
Автор: TIA

ЧП произошло 28 декабря 2016 года около 19.00 на 302 км автодороги М-10 «Россия». В Вышнем Волочке  водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, причинами дорожно-транспортных происшествий являются как несоблюдение требований Правил дорожного движения со стороны пешеходов, так и нарушения ПДД со стороны водителей, прежде всего, связанные с неправильным выбором скоростного режима, а также с нарушением правил проезда пешеходных переходов.


 

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Метки: дтп с ребенком погиб ребенок сблили ребенка
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Комментарии (2)

  • Циничный Реалист 
    вообще, причин этой смерти много: и идиотское расположение трассы (через н/п) и пофигизм родителей, и нарушение ПДД идиотом-дальнобойщиком (известный факт - исключительно все водители фур в наше время являются идейными идиотами), и отсутствие нормальных переходов... выводы каждый сделает сам в меру развития своего интеллекта, но это не изменит факт того, что мы находимся в целом в агрессивной среде - от падающих ледяных глыб и отключений воды, до обилия преступников и жутких ДТП. Рано или поздно это коснется каждого.
    28.12.2016 23:01
    0 | 2

  • Бертран 
    Слов нет
    28.12.2016 23:33
    0 | 0
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