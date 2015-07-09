В Тверской области под колесами грузовика погиб 6-летний мальчик

ЧП произошло 28 декабря 2016 года около 19.00 на 302 км автодороги М-10 «Россия». В Вышнем Волочке водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.



Как сообщает УГИБДД по Тверской области, причинами дорожно-транспортных происшествий являются как несоблюдение требований Правил дорожного движения со стороны пешеходов, так и нарушения ПДД со стороны водителей, прежде всего, связанные с неправильным выбором скоростного режима, а также с нарушением правил проезда пешеходных переходов.





