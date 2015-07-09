29 декабря в центре города появится второй рождественский вертеп. Он будет украшать Городской сад.

Работы по его установке уже начались. Композицию решено разместить рядом со сценой в центральной части сада. На этом месте подготовлен каркас композиции, натянуты баннеры, выставлены фигуры, также идет работа по украшению вертепа. Планируется, что к четвергу объект будет готов.

Как сообщает управление информации Администрации города Твери, как и вертеп, установленный на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской на «Рождественской ярмарке», объект в Городском саду изображает сцену Рождества Христова и поклонения волхвов. В вечернее время все фигуры будут украшены специальной подсветкой.