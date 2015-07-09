29 декабря в центре города появится второй рождественский вертеп. Он будет украшать Городской сад.
Работы по его установке уже начались. Композицию решено разместить рядом со сценой в центральной части сада. На этом месте подготовлен каркас композиции, натянуты баннеры, выставлены фигуры, также идет работа по украшению вертепа. Планируется, что к четвергу объект будет готов.
Как сообщает управление информации Администрации города Твери, как и вертеп, установленный на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской на «Рождественской ярмарке», объект в Городском саду изображает сцену Рождества Христова и поклонения волхвов. В вечернее время все фигуры будут украшены специальной подсветкой.
Комментарии (2)
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Циничный Реалист
28.12.2016 23:01
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