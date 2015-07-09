График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Тверской области в новогодние и рождественские праздники

Из-за праздников меняется расписание приема в регистрационно-экзаменационных подразделениях области:

4 января – с 8:00 до 20:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;



5 января – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;



С 10 января прием граждан будет вестись по обычному графику работы регистрационно-экзаменационных подразделений.